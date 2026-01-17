ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Αιχμές της Μαριάνας Σταματιάδου για αποκλεισμούς και αποφάσεις χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο

Σοβαρά ζητήματα λειτουργίας και διοίκησης στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θέτει δημόσια η Μαριάνα Σταματιάδου, με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά και το παρατεταμένο κενό στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή.

Μαριάννα Σταματιάδου
17 Ιαν. 2026 14:48
Pelop News

Έντονες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας διατυπώνει η Μαριάννα Σταματιάδου, ένα από τα παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πολυετή θητεία ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του οργανισμού.

Όπως επισημαίνει, εδώ και σχεδόν έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ λειτουργεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή, με την πρόεδρο να έχει αναλάβει καθήκοντα, πρακτική που -όπως τονίζει- «δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν» και αποτελεί συνήθη επιλογή της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει καν κατατεθεί αίτηση για την πλήρωση της θέσης.

Αφορμή για τις δημόσιες τοποθετήσεις στάθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Όπως καταγγέλλει η κ. Σταματιάδου, η σχετική ανακοίνωση εστάλη μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, ενώ η απόφαση για την ώρα -στις 12 το μεσημέρι- ελήφθη μονομερώς από την πρόεδρο, χωρίς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Οι άνθρωποι δεν είναι αργόσχολοι. Εργαζόμαστε. Είχαμε προτείνει να γίνει αργότερα, ώστε να μπορέσουν να παραστούν εργαζόμενοι και μέλη του Δ.Σ.», σημειώνει, αφήνοντας αιχμές ότι η επιλογή της ώρας έγινε σκόπιμα, ώστε συγκεκριμένα μέλη να μην μπορούν να δώσουν το “παρών”. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όταν η ίδια προσήλθε στον χώρο στη 1 το μεσημέρι, η διαδικασία είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, αναφέρεται και στη γενικότερη εικόνα του οργανισμού, τονίζοντας ότι καλλιτεχνικά το ΔΗΠΕΘΕ στηρίζεται αυτή την περίοδο σε δύο αξιόλογες παραγωγές –μία παιδική και μία της κεντρικής σκηνής– ενώ σε οργανωτικό επίπεδο «ό,τι γίνεται, γίνεται βάσει εντολών της Δημοτικής Αρχής».

Η κ. Σταματιάδου εκφράζει έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως λέει, ο πολιτισμός δεν αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα από τον Δήμο, παρά το ότι η Πάτρα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. «Ένας από τους βασικούς πυλώνες της πόλης είναι ο πολιτισμός. Όταν δεν θεωρείται απαραίτητος, το μήνυμα είναι σαφές», καταλήγει.

