ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Από την «Πεντάμορφη» στον Ο’Νηλ – Δυναμική έναρξη της νέας σεζόν

Με δύο εμβληματικές παραστάσεις ξεκινά τη σεζόν 2025–2026 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, παρουσιάζοντας στην Παιδική Σκηνή την «Πεντάμορφη και το Τέρας» και στην Κεντρική Σκηνή το αριστούργημα του Ευγένιου Ο’Νηλ «Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα».

22 Σεπ. 2025 12:55
Pelop News

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας ξεκινά δυναμικά τη νέα θεατρική περίοδο 2025-2026 με δύο ξεχωριστές παραγωγές στην Παιδική και Κεντρική Σκηνή του. Πρόκειται για δύο από τα πιο σημαντικά έργα του ελληνικού και παγκόσμιου δραματολογίου, που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο θέατρο.

Η πεντάμορφη και το τέρας ή Πως η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου είναι το έργο της Παιδικής Σκηνής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παραμύθια όλων των εποχών και Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ο’Νηλ , έργο βραβευμένο με το βραβείο Πούλιτζερ για την Κεντρική Σκηνή.

Παράλληλα προγραμματίζονται και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις καθώς και το νέο έργο του Άρματος Θέσπιδος, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Αναλυτικά:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η πεντάμορφη και το τέρας ή Πως η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, που απευθύνεται και στους μαθητές των Σχολείων της Πάτρας και της ευρύτερης Περιφέρειας.

Η ιστορία:

Ο Κορνήλιος, σπουδαίος άρχοντας με τρεις κόρες, έχει επενδύσει όλη του την περιουσία στο φορτίο τριών καραβιών. Όμως πειρατές κλέβουν το φορτίο, αφήνοντας τον Κορνήλιο πάμπτωχο με τις κόρες του σε ηλικία γάμου. Με τη βοήθεια ενός ναυτικού, ξεκινά την αναζήτηση του φορτίου που χάθηκε και τελικά βρίσκεται σε έναν στοιχειωμένο πύργο. Το τέρας που κατοικεί εκεί, γνωρίζοντας την ιστορία του, θα του προσφέρει μια κασέλα με χρυσά νομίσματα. Ο Κορνήλιος δέχεται την κασέλα αλλά πριν φύγει κόβει ένα άσπρο τριαντάφυλλο για να το πάει στην Άννα, τη μικρή του κόρη. Το τέρας το θεωρεί μεγάλη ασέβεια και απειλεί ότι θα τον σκοτώσει εκτός και αν μία από τις κόρες του δεχτεί να μείνει μαζί του στο κάστρο. Η πεντάμορφη Άννα θυσιάζει τον εαυτό της για να σώσει τον πατέρα της και μένει με το τέρας στο κάστρο.

Η αρχική εχθρική της στάση αλλάζει καθώς με τον καιρό γνωρίζει το τέρας και όλα όσα κρύβονται στα μυστικά δωμάτια της ψυχής του…

Ένα παραμύθι που εμμέσως μιλά για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης. Η έξυπνη διασκευή της ιστορίας μας δίνει την δυνατότητα να φτιάξουμε μια εμπνευσμένη, εύρυθμη, ποιητική, αλλά και με αίσθηση του χιούμορ παράσταση για τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους θεατές.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλόπουλος
Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρης Λαλιώτης
Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Δίπλας
Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νάνσυ Χριστοπούλου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Διονύσης Βούλτσος, Δημήτρης Καρακούσης, Γιώργος Βασιλόπουλος, Εμμανουέλα Καμπίτση, Στεφανάτου Ιωάννα, Δανάη Καραβαγγέλη, Ελιάννα Παπαυγέρη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ο’Νηλ, ένα έργο βραβευμένο με το βραβείο Πούλιτζερ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη.

Πρόκειται για ένα από τα βαθύτερα και πιο αυτοβιογραφικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Μια ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Ένα έργο-εξομολόγηση, ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Ο Ο’Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό και παραδίδει μια τοιχογραφία οριακής τρυφερότητας και κατακερματισμένης αγάπης, μέσα από την ιστορία της οικογένειας Τάιρον.

Το έργο έχει βαθιά συγγένεια με τις αγωνίες του σήμερα: Την αποξένωση μέσα στην οικογένεια, τον αγώνα με τις εξαρτήσεις, την αδυναμία της επικοινωνίας και την ευθραυστότητα της ελπίδας.
