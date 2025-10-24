ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή

Μετά την παραίτηση του Γιάννη Καλατζόπουλου, η τοπική μας αυλαία συνεχίζει να πορεύεται ακέφαλη και χωρίς καλλιτεχνικό όραμα

ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
24 Οκτ. 2025 16:11
Pelop News

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνεχίζει, από τον περασμένο Μάρτιο, να πορεύεται χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή, με την πρόεδρο Λυδία Καραθανασοπούλου να ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα, την ώρα που η λειτουργία του θεάτρου δείχνει να παραπαίει. Οπως καταγγέλλει στην «Π» η Μαριάννα Σταματιάδου, παλαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, «οι συνεδριάσεις κρατούν δέκα λεπτά, δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος ούτε εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και η καθυστέρηση σε όλα είναι τεράστια».

Ενα ιστορικό θεσμικό κύτταρο πολιτισμού, που έχει φιλοξενήσει κορυφαίους δημιουργούς και παραγωγές, δείχνει σήμερα να πορεύεται χωρίς πυξίδα, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.

Η ίδια δηλώνει απογοητευμένη από την πορεία του θεάτρου, σημειώνοντας ότι φέτος προγραμματίζονται μόλις δύο παραγωγές, «ενώ δεν έχουμε ούτε εναλλακτική θεατρική στέγη για να στεγαστούν δράσεις ή παραστάσεις». Τονίζει πως έχει καταθέσει πολλές προτάσεις προς τη διοίκηση για τη χρήση χώρων της πόλης, «που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προσωρινά για να διατηρηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα του ΔΗΠΕΘΕ», χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

«Καταλογίζω ευθύνες στη δημοτική αρχή», λέει η κ. Σταματιάδου, «διότι υπάρχει πλήρης αδράνεια. Δεν βλέπω διάθεση να λειτουργήσει το θέατρο με δυναμισμό και συνέχεια. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από την πορεία που έχει πάρει». Οπως υποστηρίζει, στο εσωτερικό του Συμβουλίου δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε κοινό όραμα: «Δεν είμαι σίγουρη τι θέλουν κατά βάθος τα μέλη της δημοτικής αρχής για το ΔΗΠΕΘΕ. Μερικές φορές δεν πηγαίνω στις συνεδριάσεις γιατί θεωρώ ότι η ψήφος μου πάει χαμένη. Πηγαίνω σίγουρα όμως, όταν πρόκειται για πληρωμές εργαζομένων ή για να στηρίξω τις παραστάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί».

Οπως φαίνεται, η έλλειψη καλλιτεχνικού διευθυντή έχει δημιουργήσει κλίμα στασιμότητας και αβεβαιότητας. Οι αποφάσεις καθυστερούν, τα προγράμματα δεν προχωρούν και η δημόσια εικόνα του θεάτρου φθίνει. «Το ΔΗΠΕΘΕ αμφιταλαντεύεται» λέει χαρακτηριστικά η κα Σταματιάδου, εκφράζοντας τον φόβο ότι αν δεν αλλάξει σύντομα κάτι ουσιαστικό, «θα χαθεί η θεατρική ταυτότητα της Πάτρας».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ