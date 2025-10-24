ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνεχίζει, από τον περασμένο Μάρτιο, να πορεύεται χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή, με την πρόεδρο Λυδία Καραθανασοπούλου να ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα, την ώρα που η λειτουργία του θεάτρου δείχνει να παραπαίει. Οπως καταγγέλλει στην «Π» η Μαριάννα Σταματιάδου, παλαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, «οι συνεδριάσεις κρατούν δέκα λεπτά, δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος ούτε εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και η καθυστέρηση σε όλα είναι τεράστια».

Ενα ιστορικό θεσμικό κύτταρο πολιτισμού, που έχει φιλοξενήσει κορυφαίους δημιουργούς και παραγωγές, δείχνει σήμερα να πορεύεται χωρίς πυξίδα, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.

Η ίδια δηλώνει απογοητευμένη από την πορεία του θεάτρου, σημειώνοντας ότι φέτος προγραμματίζονται μόλις δύο παραγωγές, «ενώ δεν έχουμε ούτε εναλλακτική θεατρική στέγη για να στεγαστούν δράσεις ή παραστάσεις». Τονίζει πως έχει καταθέσει πολλές προτάσεις προς τη διοίκηση για τη χρήση χώρων της πόλης, «που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προσωρινά για να διατηρηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα του ΔΗΠΕΘΕ», χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

«Καταλογίζω ευθύνες στη δημοτική αρχή», λέει η κ. Σταματιάδου, «διότι υπάρχει πλήρης αδράνεια. Δεν βλέπω διάθεση να λειτουργήσει το θέατρο με δυναμισμό και συνέχεια. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από την πορεία που έχει πάρει». Οπως υποστηρίζει, στο εσωτερικό του Συμβουλίου δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε κοινό όραμα: «Δεν είμαι σίγουρη τι θέλουν κατά βάθος τα μέλη της δημοτικής αρχής για το ΔΗΠΕΘΕ. Μερικές φορές δεν πηγαίνω στις συνεδριάσεις γιατί θεωρώ ότι η ψήφος μου πάει χαμένη. Πηγαίνω σίγουρα όμως, όταν πρόκειται για πληρωμές εργαζομένων ή για να στηρίξω τις παραστάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί».

Οπως φαίνεται, η έλλειψη καλλιτεχνικού διευθυντή έχει δημιουργήσει κλίμα στασιμότητας και αβεβαιότητας. Οι αποφάσεις καθυστερούν, τα προγράμματα δεν προχωρούν και η δημόσια εικόνα του θεάτρου φθίνει. «Το ΔΗΠΕΘΕ αμφιταλαντεύεται» λέει χαρακτηριστικά η κα Σταματιάδου, εκφράζοντας τον φόβο ότι αν δεν αλλάξει σύντομα κάτι ουσιαστικό, «θα χαθεί η θεατρική ταυτότητα της Πάτρας».

