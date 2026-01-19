ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με ευχές για δημιουργική χρονιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΦΩΤΟ

Με αισιοδοξία για το καλλιτεχνικό μέλλον και έμφαση στη συνέχεια των θεατρικών και πολιτιστικών δράσεων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, παρουσία διοίκησης, εργαζομένων και συνεργατών.

19 Ιαν. 2026 14:30
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στο θέατρο Μπάρρυ, σε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων του θεάτρου και των δομών του, καθώς και καλλιτεχνικών συντελεστών και συνεργατών.

Τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστας Πελετίδης εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Αποστόλης Αγγελής και Κατερίνα Σίμου.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λυδία Καραθανασοπούλου, απηύθυνε ευχές για καλή χρονιά με υγεία, αλληλεγγύη και ευημερία, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για τη νέα χρονιά και το μέλλον του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Όπως τόνισε, ο στόχος παραμένει η ενίσχυση της θεατρικής παραγωγής και η ανάπτυξη παράλληλων πολιτιστικών δράσεων που απευθύνονται στους πολίτες της Πάτρας.

Το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στους ηθοποιούς της Παιδικής Σκηνής, δίνοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό και χαρούμενο τόνο στη φετινή εκδήλωση.

