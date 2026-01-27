Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ

Βουβός πόνος και ανείπωτη θλίψη κυριάρχησαν στην Πάτρα, στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία Πατρών, ενώ η πόλη αποχαιρετά σήμερα και τη 17χρονη Αγγελική Δρίβα, τη συνοδηγό του μοιραίου οχήματος.

Η εξόδιος ακολουθία για τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον άτυχο νέο με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια.

Απαρηγόρητοι ήταν οι γονείς του, Ιωάννης και Σταματία Βαβαρούτα, καθώς και η αδελφή του Αγγελική, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο Παραλίας. Στον περίβολο του ναού, τα κηδειόχαρτα των δύο παιδιών ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα, εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα, που έχασε επίσης τη ζωή της στο ίδιο τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας, τελείται σήμερα στις 2 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών, ενώ η ταφή της θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας.

Η απώλεια των δύο νέων παιδιών έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην Πάτρα, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο του περασμένου Σαββάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



