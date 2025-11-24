«Διπλά» για Αραχωβίτικα/Ακταίο και Αίολο, τι συνέβη στην 8η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Με περίπατο τα Αραχωβίτικα/Ακταίο νίκησαν στον Πύργο τον εκεί Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για τον Αίολο Αγυιάς με 86-73 επί του Διαγόρα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

8η Αγωνιστική

Ηρακλής Πύργου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 43-68

Διαγόρας-Αίολος Αγυιάς 73-86

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ολυμπιάδα 71-67

Αστέρας Τέμενης-Ανδραβίδα 70-61

Δύμη-ΕΑΠ 71-54

Απολλωνιάδα-Κεραυνός Αιγίου 67-74

Νέοι Γλάυκου-ΑΕ Ροϊτίκων 55-75

