«Διπλά» για Αραχωβίτικα/Ακταίο και Αίολο, τι συνέβη στην 8η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Η Δύμη μεγάλη νίκη κόντρα στην ΕΑΠ, συνεχής η ενημέρωση
Με περίπατο τα Αραχωβίτικα/Ακταίο νίκησαν στον Πύργο τον εκεί Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για τον Αίολο Αγυιάς με 86-73 επί του Διαγόρα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8η Αγωνιστική
Ηρακλής Πύργου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 43-68
Διαγόρας-Αίολος Αγυιάς 73-86
ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ολυμπιάδα 71-67
Αστέρας Τέμενης-Ανδραβίδα 70-61
Δύμη-ΕΑΠ 71-54
Απολλωνιάδα-Κεραυνός Αιγίου 67-74
Νέοι Γλάυκου-ΑΕ Ροϊτίκων 55-75
