Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας των ναυτικών, με διπλασιασμό του στα 600 ευρώ και ταυτόχρονη διεύρυνση των δικαιούχων. Η ρύθμιση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και ενισχύει ουσιαστικά τη στήριξη της ναυτικής οικογένειας.

Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
27 Νοέ. 2025 14:28
Pelop News

Σε σημαντική ενίσχυση των ναυτικών που βρίσκονται εκτός εργασίας προχωρά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει σε εφαρμογή τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας από τα 300 στα 600 ευρώ. Η αύξηση εγκρίθηκε μετά από αναλογιστική μελέτη και συνοδεύεται από ουσιαστική διεύρυνση των κατηγοριών που θα μπορούν πλέον να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα λάμβαναν μικρότερη οικονομική στήριξη σε σχέση με όσα ισχύουν στο γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης της αύξησης. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το οικονομικό επιτελείο και το μέτρο έχει ενταχθεί στον πολυετή σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, προβλέπεται ουσιαστική επέκταση των δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ναυτικοί που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός πλαισίου.

Με τη ρύθμιση αυτή, ικανοποιείται ένα διαρκές αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για πιο δίκαια και αναλογικά μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους στη ναυτιλία.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε: «Όπως είχα δεσμευθεί και στην τελευταία συνάντηση που είχα με τον ΓΓ της ΠΝΟ, Εμμ. Τσικαλάκη, αποκαθιστούμε μια αδικία που βάραινε τους ναυτικούς μας για πολλά χρόνια και ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική τους προστασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, για τη συνεργασία που επέτρεψε την ένταξη του μέτρου στον πολυετή σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου. Προχωράμε στον διπλασιασμό του επιδόματος και στην πολύ σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, με τρόπο που στηρίζει αποτελεσματικά τον κλάδο και αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ναυτικών μας στην εθνική οικονομία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
14:00 Πρώτο πακέτο χρηματοδότησης: Εγκρίθηκαν 7,5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους δήμους της Αχαϊας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ