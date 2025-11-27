Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων

Σε σημαντική ενίσχυση των ναυτικών που βρίσκονται εκτός εργασίας προχωρά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει σε εφαρμογή τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας από τα 300 στα 600 ευρώ. Η αύξηση εγκρίθηκε μετά από αναλογιστική μελέτη και συνοδεύεται από ουσιαστική διεύρυνση των κατηγοριών που θα μπορούν πλέον να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα λάμβαναν μικρότερη οικονομική στήριξη σε σχέση με όσα ισχύουν στο γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης της αύξησης. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το οικονομικό επιτελείο και το μέτρο έχει ενταχθεί στον πολυετή σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, προβλέπεται ουσιαστική επέκταση των δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ναυτικοί που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός πλαισίου.

Με τη ρύθμιση αυτή, ικανοποιείται ένα διαρκές αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για πιο δίκαια και αναλογικά μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους στη ναυτιλία.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε: «Όπως είχα δεσμευθεί και στην τελευταία συνάντηση που είχα με τον ΓΓ της ΠΝΟ, Εμμ. Τσικαλάκη, αποκαθιστούμε μια αδικία που βάραινε τους ναυτικούς μας για πολλά χρόνια και ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική τους προστασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, για τη συνεργασία που επέτρεψε την ένταξη του μέτρου στον πολυετή σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου. Προχωράμε στον διπλασιασμό του επιδόματος και στην πολύ σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, με τρόπο που στηρίζει αποτελεσματικά τον κλάδο και αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ναυτικών μας στην εθνική οικονομία».

