Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση

Νέα τροπή φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στις αρχές Οκτωβρίου, μετά και την προφυλάκιση του ανιψιού του επιχειρηματία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με την αυτοκτονία ενός νεαρού, η οποία είχε σημειωθεί τον ίδιο μήνα. Όπως αναφέρεται, ο νεαρός φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με άτομο από το περιβάλλον του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή αν ο νεαρός που έβαλε τέλος στη ζωή του είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση γεγονότων που σχετίζονται με τη διπλή δολοφονία. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η απόφασή του να αυτοκτονήσει να συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη σύνδεση των δύο υποθέσεων, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των ενδεχομένων, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για το έγκλημα στη Φοινικούντα.





