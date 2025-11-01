Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και οικογενειακός πόλεμος στο φως – Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων

Στενεύει ο κύκλος των υπόπτων στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς οι Αρχές ερευνούν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα μηνύματα από «πακιστανικά» κινητά, ενώ στο φως έρχονται νέες εντάσεις μέσα στην οικογένεια του 68χρονου ιδιοκτήτη.

01 Νοέ. 2025 11:36
Pelop News

Οι έρευνες για το μακελειό της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα φαίνεται να μπαίνουν στην τελική ευθεία, με την Αστυνομία να χαρτογραφεί κρίσιμες τηλεφωνικές συνδέσεις και δραστηριότητα τεσσάρων «πακιστανικών» κινητών που είχαν σήμα στην περιοχή. Παράλληλα, οικογενειακές έριδες και εξώδικα ανάμεσα σε συγγενείς του θύματος ρίχνουν νέο φως σε ένα υπόβαθρο οικονομικών και προσωπικών αντιπαραθέσεων που περιπλέκει την υπόθεση.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα δεδομένα από οκτώ κινητά τηλέφωνα συνολικά, τέσσερα που φέρονται να ανήκουν σε αλλοδαπούς και άλλα τέσσερα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κύκλος των υπόπτων έχει πλέον περιοριστεί, με την ΕΛ.ΑΣ. να θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στη στοιχειοθέτηση κατηγοριών.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε ότι «ο κλοιός έχει σφίξει» και πως οι έρευνες βρίσκονται στο στάδιο της σύνδεσης των ευρημάτων με συγκεκριμένα πρόσωπα, πριν η δικογραφία αποσταλεί στην Εισαγγελία για τις πρώτες συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις των συγγενών του 68χρονου επιχειρηματία μοιάζουν να φουντώνουν, με εξώδικες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε ανιψιό και ανιψιά, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για τις πραγματικές προθέσεις τους γύρω από τη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του θύματος.

Ο ανιψιός, που υπήρξε και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, ζήτησε να τοποθετήσει την τέφρα του θείου του στην έπαυλη της Φοινικούντας, επικαλούμενος επιθυμία του εκλιπόντος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της εξαδέλφης του, η οποία υπενθύμισε πως ο χώρος παραμένει σφραγισμένος κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν τα κομμάτια του παζλ που περιλαμβάνει οικονομικές διαφορές, οικογενειακές εντάσεις και πιθανές εξωτερικές εμπλοκές — ένα μυστήριο που παραμένει σκοτεινό, αλλά, όπως φαίνεται, όχι για πολύ ακόμη.
