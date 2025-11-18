Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Περίπου 45 ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, η έρευνα έχει εισέλθει σε νέα φάση, με τις Αρχές να πραγματοποιούν σειρά στοχευμένων ενεργειών και καταθέσεων.

Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας Καλαμάτας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε τρία καταστήματα στην Αθήνα, τα οποία διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας, στενός φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζώντα της επίθεσης. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ήταν το άτομο στο οποίο απευθύνθηκε ο ανιψιός αμέσως μετά τη δολοφονία του 68χρονου.

Στα καταστήματα, όπου κατά περιόδους εργαζόταν ο 22χρονος συλληφθείς και κατά καιρούς και ο δεύτερος κατηγορούμενος, οι Αρχές αναζήτησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έγγραφα, εξετάζοντας ενδεχόμενη χρήση εφαρμογών από τους εμπλεκομένους. Παράλληλα, ζητήθηκε η παράδοση του κινητού τηλεφώνου του επιχειρηματία στην Αστυνομική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο επιχειρηματίας έχει συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και σήμερα (18/11) αναμένεται να προσέλθει στη ΓΑΔΑ για κατάθεση.

Την ίδια στιγμή, η φίλη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ –αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης– κλήθηκε για τρίτη φορά να καταθέσει στην ανακρίτρια. Η νεαρή γυναίκα έδωσε εκ νέου αναλυτικές απαντήσεις, ενώ στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε και ο 33χρονος σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε για συμπληρωματικά στοιχεία στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη με αυξημένη κινητικότητα, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του θύματος δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε αποδοχή κληρονομιάς, ενώ φέρεται να έχει ολοκληρώσει πώληση ακινήτου αξίας 160.000 ευρώ και να σχεδιάζει την εκποίηση δύο ακόμη αγροτεμαχίων το προσεχές διάστημα.

Πηγή: enikos, megatv

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



