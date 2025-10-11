Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ

Διπλή έξοδος για τις γυναίκες και τους άνδρες του ΝΟΠ
11 Οκτ. 2025 10:35
Διπλή έξοδος σήμερα για το τμήμα πόλο του ΝΟΠ, καθώς οι άνδρες θα αντιμετωπίσουν εκτός τον Ισχυρό Παναθηναϊκό (19.00) και οι γυναίκες την επίσης ισχυρή Βουλιαγμένη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

Η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας ολοκληρώθηκε χθες και ο Κανελλόπουλος δεν υπολογίζει στην Λυκοθανάση η οποία ταλαιπωρείται από πυρετό, ενώ ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19.30.

Η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ ολοκλήρωσε  χθες την προετοιμασία της και εκτός μάχης είναι ο τιμωρημένος Παναγιώτης Σιαμας, ενώ «off» βγαίνει και ο Κανελλόπουλος λόγω των υποχρεώσεων  του στη γυναικεία ομάδα.
