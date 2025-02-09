Διπλή Ημερίδα Κλειστού στίβου ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα και φωτογραφίες

Ηταν η δεύτερη ημερίδα προετοιμασία που διοργάνωσε η Ενωση πριν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

ηΜΕΡΊΔΑ
09 Φεβ. 2025 16:52
Pelop News

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία διεξήχθη η διπλή ημερίδα κλειστού στίβου που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου το Σάββατο 8/2.

Ηταν η δεύτερη ημερίδα προετοιμασία που διοργάνωσε η Ενωση πριν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στις 22-23 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα:

1 703 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2014 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.37
2 734 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
3 723 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.70
4 762 ΞΥΛΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 2014 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.85
5 827 ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΝΕΦΕΛΗ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.91
6 717 ΝΙΦΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.98
7 721 ΜΠΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.08
8 834 ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ 2014 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.10
9 725 ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.31
10 821 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.34
11 719 ΦΡΟΥΝΤΑ ΘΕΩΝΗ 2016 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.48
12 744 ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΒ. 2016 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
12 764 ΤΡΙΨΑ ΔΑΝΑΗ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
14 720 ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.53
15 825 ΝΤΟΜΑ ΜΑΡΙΑ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.63
16 761 ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.67
17 710 ΣΕΡΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2016 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.76
18 816 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΦΟΙΒΗ 2015 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.84
19 718 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.94
20 745 ΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ 2015 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
21 763 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.25
22 824 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.26
23 820 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.55
890 ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2016 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
826 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 413 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
2 655 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.27
3 362 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.71
4 465 ΓΚΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.78
5 424 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2016 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.84
6 600 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.95
7 412 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 8.96
8 414 Τογαντζης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.00
9 420 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.07
10 361 ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.51
11 460 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.67
12 461 ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.70
13 462 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.88
14 457 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 9.93
15 458 ΠΑΛΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.14
16 467 ΜΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.38
17 423 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.48
18 459 ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.49
19 463 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.64
20 466 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 10.70
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
500 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
454 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
472 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2016 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
464 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 756 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 409764 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.30
2 709 ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ 2013 418319 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.42
3 713 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 416880 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.48
4 759 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2012 409763 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.60
5 758 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2012 409759 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.82
6 755 ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2013 416941 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.88
7 760 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.06
8 757 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 412760 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.19
9 886 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2013 417328 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.54
10 712 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 2012 412729 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.13
11 711 ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2013 416881 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.16
12 852 ΤΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 2013 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15.68
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 427 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.53
2 365 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 416240 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 10.90
3 419 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012 413872 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 12.11
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 416 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 1.00
1 473 ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2015 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 1.00
3 366 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 1.00
4 411 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 0.90
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 739 ΜΕΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.15
2 752 ΜΠΑΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.05
3 751 ΠΑΠΟΥΛΙΑ  ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΝΝΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.00
4 750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0.90
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 477 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2012 416114 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 1.40
2 417 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013 416940 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 1.35
3 475 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 417617 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 1.05
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 702 ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013 418321 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
2 837 ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2012 409903 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
3 753 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 415523 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
4 754 ΧΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2013 416739 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.15
838 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 409908 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 480 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2015 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 4.07
2 409 ΚΟΡΔΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 3.68
3 371 ΒΕΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 3.52
4 410 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2015 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 3.47
5 468 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2014 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 3.35
6 422 ΣΑΜΟΪΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2015 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 2.94
7 470 ΣΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2016 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 2.39
8 469 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2016 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ 2.29
408 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
364 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 843 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.95
2 722 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.73
3 742 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.57
4 883 ΜΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.55
5 829 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 2014 398983 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.51
6 701 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2014 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.37
7 741 ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.37
8 889 ΒΕΡΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.22
9 830 ΥΜΕΡΙΛΙΛΑΪ ΜΕΛΙΝΑ 2014 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.14
10 738 ΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.12
11 740 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.08
12 844 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ 2015 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.96
13 822 ΚΟΤΣΙΑΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.83
14 737 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2016 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.80
15 831 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 2014 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.79
16 828 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ 2016 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.48
17 832 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.35
18 823 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2016 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.83
888 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 478 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 413383 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.25
2 656 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2012 411238 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.48
3 428 ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ 2012 410787 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.42
4 476 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 417614 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.07
5 363 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ 2013 417327 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 3.98
6 659 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2013 416238 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 3.94
7 426 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 410899 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 3.68
8 657 ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 417288 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 3.54
9 455 ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2012 416585 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 3.47
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 874 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 411234 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.12
2 894 ΨΩΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 413460 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.25
3 854 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2012 416110 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.83
4 841 ΚΑΛΛΙΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2013 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.83
5 884 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 411498 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.75
6 887 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.56
7 819 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2013 416673 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.35
8 850 ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.05
9 856 ΚΑΝΕΛΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ 2013 416762 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.59
10 860 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 2013 416765 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.15
60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 451 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 412767 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.73
2 360 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 416686 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.77
3 373 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 412371 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.82
4 425 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 417537 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.88
5 471 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 412763 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.89
6 431 ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2012 413801 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 8.95
7 658 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 417281 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.43
8 430 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 416586 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.51
9 432 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2013 416675 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.54
10 479 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.55
11 453 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 413931 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.80
12 452 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 416882 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.91
13 456 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 417842 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 9.99
14 415 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2013 416942 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 10.26
15 429 ΜΠΙΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013 417841 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 10.82
474 ΚΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2013 417616 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 818 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 410217 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.17
2 875 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 411235 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
3 704 ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 418322 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.19
4 885 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 411497 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.24
5 706 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2013 418317 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.27
5 746 ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 409767 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.27
7 839 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 409907 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.31
8 833 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 412764 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.39
9 879 ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2013 417283 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.40
10 708 ΠΙΤΣΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2012 410705 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.44
11 705 ΠΟΜΟΝΗ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΑ 2013 416687 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.47
12 840 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 413382 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.52
13 895 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2013 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.61
13 851 ΖΩΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2013 416764 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.61
15 715 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 410957 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.74
15 876 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 417277 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.74
17 835 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012 409909 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.77
18 707 ΠΑΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 410704 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.82
19 748 ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΣΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.89
20 747 ΑΛΙΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.90
21 881 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 417285 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.95
22 882 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2013 417289 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.00
23 877 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2013 417284 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.22
24 817 ΝΤΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙΝΑ 2013 416674 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.31
25 766 ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑ 2012 410785 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.42
26 880 ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2013 417278 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.66
27 878 ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2013 417287 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.69
28 714 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2013 416883 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.87
29 749 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.05
30 765 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 413407 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.69
716 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 416887 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
836 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2012 413558 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 665 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.80
2 379 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 10.77
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 911 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.50
2 731 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 406138 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.95
3 730 ΓΙΟΡΔΑΣΗ ΔΑΝΑΗ 2010 407019 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.08
4 857 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.43
5 802 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 382649 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.57
6 858 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.93
7 803 ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 404156 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.17
8 896 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ 2011 382723 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.21
9 809 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011 406512 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.59
10 853 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 404174 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.69
797 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 404526 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DNS
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 910 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.25
2 925 ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ 2009 402346 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.48
3 793 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2008 390377 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.74
4 912 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.17
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 490 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2009 398449 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 8.86
2 378 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 9.00
3 386 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 381003 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 9.02
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 676 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 371574 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.76
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 372 ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 415531 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.45
2 484 ΚΟΛΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 406395 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.45
3 485 ΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2010 415525 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.30
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 858 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.45
2 871 ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2010 403221 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.45
3 859 Ζιωγου Δημητρα 2010 402860 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
4 865 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 403738 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
5 900 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 398982 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 861 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 2012 410745 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
7 857 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 909 ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 396253 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 403 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.96
2 404 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 405568 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.85
3 661 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.65
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 665 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.63
2 421 ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 418160 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.58
3 446 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.33
4 379 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.99
5 660 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.37
6 380 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2011 404521 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.27
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 729 ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2010 404834 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.18
2 847 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.92
3 768 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 408076 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.45
4 849 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 393499 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.34
5 798 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 407668 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.33
6 863 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 403641 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.30
7 907 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 406261 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.29
8 848 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2010 399719 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.17
9 869 ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 399752 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.14
10 855 ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.74
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 388 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.26
2 400 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.56
3 715 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 402659 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.56
4 402 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 367757 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.49
5 392 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 397054 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.45
6 401 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 390220 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.15
7 448 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 415870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.40
8 399 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 411502 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.97
9 398 ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 405068 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.21
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 795 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.88
2 914 ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 397921 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.46
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 405 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 382051 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 14.47
2 400 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 13.60
3 406 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 11.97
4 661 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 11.51
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 794 ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2007 368809 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.77
2 927 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 2007 387832 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.11
60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 898 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 404286 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.01
2 727 ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2010 398463 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.21
3 781 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 407160 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.24
4 776 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 404888 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.30
5 773 ΤΣΟΥΜΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓ 2010 402870 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.31
6 902 ΣΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2010 403362 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.35
7 847 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.39
8 842 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 403765 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.41
8 780 ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 404281 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.41
10 782 ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 2010 407162 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.49
11 784 ΤΣΙΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 407462 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.52
12 862 ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΧΑΡΑ 2011 403650 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.53
13 801 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2010 390338 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.57
14 783 ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ 2010 407461 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.58
15 728 ΠΙΤΣΑ ΒΛΑΣΙΑ 2010 406122 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.61
16 864 ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 399299 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
17 872 ΡΙΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 379742 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.64
18 908 ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 408982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.75
19 899 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2010 404276 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.87
19 788 ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 405431 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.87
21 901 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2011 406508 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.91
22 904 ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 404285 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.96
23 873 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΚΑΣΤΗ 2010 412532 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.97
24 900 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 398982 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.01
25 870 ΖΥΓΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ 2011 413386 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.06
26 786 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 406493 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.09
26 867 ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 403588 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.09
28 897 ΣΒΑΡΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 380878 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.12
28 787 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2010 383420 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.12
30 767 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 397918 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.15
30 789 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 403764 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.15
32 726 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 403223 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.16
33 906 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2010 404275 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.17
34 868 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 403591 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.26
35 845 ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 402393 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.33
36 903 ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 406739 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.35
37 769 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ 2011 407150 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.39
38 774 ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 405201 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.70
39 846 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2011 414051 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.80
40 866 ΨΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 416688 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.88
41 777 ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 2011 407172 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.01
42 775 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙ 2011 410225 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.11
891 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2011 407186 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DNS
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 375 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 408966 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.85
2 434 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 407152 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.87
3 668 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 416112 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.89
4 374 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 404284 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.93
5 481 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.00
6 376 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2010 403483 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.03
7 667 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 416111 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.10
8 669 ΜΠΕΡΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 418157 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.15
9 487 ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2011 408971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.21
10 437 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 409411 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.22
10 449 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.22
12 662 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2010 399614 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.27
13 499 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 393497 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.30
14 436 ΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 380883 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.36
15 482 ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2010 410698 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.42
16 440 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.50
17 381 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 404282 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.51
18 383 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.62
19 441 ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΕΚΤΟΡ 2010 416584 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.63
20 483 ΠΟΜΟΝΗΣ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 412466 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.64
21 438 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2011 416156 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.84
22 488 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2011 410032 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.07
23 450 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.13
24 382 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙ 2010 380356 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.17
486 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 406394 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ DQ
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 926 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 310897 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.82
2 918 ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 382205 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.98
3 732 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΛΥΔΙΑ 2007 380992 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.19
4 917 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.28
5 811 ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 389578 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.45
6 733 ΖΑΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 2009 403226 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.50
7 771 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2008 392961 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.52
8 770 ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 392962 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.56
9 785 ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 377697 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.58
10 916 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 415854 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.62
11 921 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 411248 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.64
11 808 ΛΙΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 396442 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.64
13 920 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 399656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.65
14 734 ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 395310 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.71
15 799 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 379574 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.75
16 772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 401269 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.82
17 905 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ 2008 416649 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.83
18 924 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 402348 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.88
19 892 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ 2009 409469 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.91
20 810 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 382425 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.94
21 779 ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 381558 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.99
22 919 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2009 385481 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.00
23 804 ΓΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 364616 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.08
24 806 ΧΕΛΒΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 418371 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.12
25 913 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 2008 413851 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.13
26 813 ΞΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 396460 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.24
27 814 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 394464 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.27
28 807 ΣΠΑΝΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2009 418372 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.39
28 791 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 2009 382397 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.39
30 812 ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 401785 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.77
31 805 ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 364605 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.90
32 735 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 412529 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.91
33 893 ΧΑΝΤΖΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2007 365394 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.99
34 800 ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ 2009 417621 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.37
778 ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ 2007 374490 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNS
736 ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 2009 396364 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNS
915 ΜΠΙΤΣΗ ΚΑΛΥΨΩ  – ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2006 418231 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNS
790 ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 398373 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNS
60 M ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 679 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.07
2 680 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.12
3 447 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΚΕΡΣΙ 2009 414141 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.21
4 678 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.23
5 388 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.24
6 386 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 381003 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.33
7 675 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ 2008 375096 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.35
8 673 ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 403045 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.41
9 671 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 410175 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.42
10 443 ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 363949 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.45
11 393 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.49
11 489 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 372613 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.49
13 491 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 381002 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.50
14 495 ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 381891 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.51
15 391 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.53
16 387 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 326511 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.54
16 442 ΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 275748 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.54
18 444 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
18 672 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2007 403046 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
20 397 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ 2002 375450 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.59
20 378 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.59
22 385 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ 2006 371275 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.61
23 390 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 390549 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.62
24 367 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 403550 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.67
24 490 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2009 398449 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.67
26 670 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 400888 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.69
27 435 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 401953 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.70
28 497 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 398464 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.72
29 377 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.75
29 494 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 381006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.75
31 677 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 390403 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.76
32 445 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤ 2003 346004 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.80
33 396 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.83
34 674 ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 368187 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.84
35 666 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.86
36 681 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 393455 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.90
37 389 ΣΙΝΓΚ ΤΑΝΒΙΡ 2007 408416 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.91
38 433 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ 2001 322907 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.92
39 493 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 407682 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.94
40 663 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2006 356873 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.96
41 492 ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 396365 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.98
42 368 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 398989 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.05
42 498 ΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 398462 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.05
44 370 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕ 2007 365369 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.08
45 395 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.12
46 394 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.61
47 664 ΕΡΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 418095 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.72
48 384 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 379879 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.86
369 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 416587 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ DNS
496 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 394567 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ DNS
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 439 ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 412528 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 12.87
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 729 ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2010 404834 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.65
2 922 ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 406741 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.17
3 792 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2011 407392 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.01
4 923 ΤΣΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011 406513 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.81  

 

 

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