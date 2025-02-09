Διπλή Ημερίδα Κλειστού στίβου ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα και φωτογραφίες
Ηταν η δεύτερη ημερίδα προετοιμασία που διοργάνωσε η Ενωση πριν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία διεξήχθη η διπλή ημερίδα κλειστού στίβου που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου το Σάββατο 8/2.
Ηταν η δεύτερη ημερίδα προετοιμασία που διοργάνωσε η Ενωση πριν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στις 22-23 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.
Τα αποτελέσματα:
|1
|703
|ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2014
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.37
|2
|734
|ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.62
|3
|723
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.70
|4
|762
|ΞΥΛΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
|2014
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.85
|5
|827
|ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΝΕΦΕΛΗ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.91
|6
|717
|ΝΙΦΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.98
|7
|721
|ΜΠΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.08
|8
|834
|ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
|2014
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.10
|9
|725
|ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.31
|10
|821
|ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.34
|11
|719
|ΦΡΟΥΝΤΑ ΘΕΩΝΗ
|2016
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.48
|12
|744
|ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΒ.
|2016
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.49
|12
|764
|ΤΡΙΨΑ ΔΑΝΑΗ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.49
|14
|720
|ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.53
|15
|825
|ΝΤΟΜΑ ΜΑΡΙΑ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.63
|16
|761
|ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.67
|17
|710
|ΣΕΡΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|2016
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.76
|18
|816
|ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΦΟΙΒΗ
|2015
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.84
|19
|718
|ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.94
|20
|745
|ΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ
|2015
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.98
|21
|763
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.25
|22
|824
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.26
|23
|820
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.55
|890
|ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2016
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|826
|ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|413
|ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|7.98
|2
|655
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.27
|3
|362
|ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2014
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.71
|4
|465
|ΓΚΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2015
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.78
|5
|424
|ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|2016
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.84
|6
|600
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.95
|7
|412
|ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|8.96
|8
|414
|Τογαντζης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.00
|9
|420
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.07
|10
|361
|ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2015
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.51
|11
|460
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.67
|12
|461
|ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.70
|13
|462
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.88
|14
|457
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|9.93
|15
|458
|ΠΑΛΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.14
|16
|467
|ΜΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.38
|17
|423
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2016
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.48
|18
|459
|ΤΟΥΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.49
|19
|463
|ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.64
|20
|466
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|10.70
|ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|500
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|454
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|472
|ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2016
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|464
|ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|50 M
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|756
|ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2012
|409764
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.30
|2
|709
|ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ
|2013
|418319
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.42
|3
|713
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2013
|416880
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.48
|4
|759
|ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|2012
|409763
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.60
|5
|758
|ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
|2012
|409759
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.82
|6
|755
|ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
|2013
|416941
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.88
|7
|760
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
|2013
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.06
|8
|757
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2012
|412760
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.19
|9
|886
|ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
|2013
|417328
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.54
|10
|712
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
|2012
|412729
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|12.13
|11
|711
|ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|2013
|416881
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|12.16
|12
|852
|ΤΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
|2013
|ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|15.68
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|427
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2012
|410786
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.53
|2
|365
|ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2012
|416240
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|10.90
|3
|419
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2012
|413872
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|12.11
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|416
|ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|1.00
|1
|473
|ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|2015
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|1.00
|3
|366
|ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|1.00
|4
|411
|ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|0.90
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|739
|ΜΕΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.15
|2
|752
|ΜΠΑΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.05
|3
|751
|ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΝΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.00
|4
|750
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|0.90
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|477
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|2012
|416114
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|1.40
|2
|417
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|2013
|416940
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|1.35
|3
|475
|ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2013
|417617
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|1.05
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|702
|ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
|2013
|418321
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.35
|2
|837
|ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2012
|409903
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.35
|3
|753
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|415523
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.30
|4
|754
|ΧΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2013
|416739
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.15
|838
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2012
|409908
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|480
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2015
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|4.07
|2
|409
|ΚΟΡΔΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|3.68
|3
|371
|ΒΕΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2015
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|3.52
|4
|410
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2015
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|3.47
|5
|468
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
|2014
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|3.35
|6
|422
|ΣΑΜΟΪΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2015
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|2.94
|7
|470
|ΣΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2016
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|2.39
|8
|469
|ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2016
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|2.29
|408
|ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|364
|ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2016
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|843
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2014
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.95
|2
|722
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2014
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.73
|3
|742
|ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.57
|4
|883
|ΜΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ
|2014
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.55
|5
|829
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
|2014
|398983
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.51
|6
|701
|ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
|2014
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.37
|7
|741
|ΜΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.37
|8
|889
|ΒΕΡΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ
|2015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.22
|9
|830
|ΥΜΕΡΙΛΙΛΑΪ ΜΕΛΙΝΑ
|2014
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.14
|10
|738
|ΚΟΡΔΑ ΣΟΦΙΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.12
|11
|740
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.08
|12
|844
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ
|2015
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.96
|13
|822
|ΚΟΤΣΙΑΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ
|2014
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.83
|14
|737
|ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2016
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.80
|15
|831
|ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
|2014
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.79
|16
|828
|ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ
|2016
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.48
|17
|832
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2016
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.35
|18
|823
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|2016
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.83
|888
|ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
|2014
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|478
|ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2012
|413383
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|5.25
|2
|656
|ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|2012
|411238
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|4.48
|3
|428
|ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ
|2012
|410787
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|4.42
|4
|476
|ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2013
|417614
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|4.07
|5
|363
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ
|2013
|417327
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|3.98
|6
|659
|ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|2013
|416238
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|3.94
|7
|426
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2012
|410899
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|3.68
|8
|657
|ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2013
|417288
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|3.54
|9
|455
|ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2012
|416585
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|3.47
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|874
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|411234
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|5.12
|2
|894
|ΨΩΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2012
|413460
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.25
|3
|854
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|2012
|416110
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.83
|4
|841
|ΚΑΛΛΙΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2013
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.83
|5
|884
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|411498
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.75
|6
|887
|ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|2013
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.56
|7
|819
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2013
|416673
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.35
|8
|850
|ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2012
|ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.05
|9
|856
|ΚΑΝΕΛΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
|2013
|416762
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.59
|10
|860
|ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
|2013
|416765
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|2.15
|60 M Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|451
|ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2012
|412767
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.73
|2
|360
|ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2013
|416686
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.77
|3
|373
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2012
|412371
|ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.82
|4
|425
|ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2013
|417537
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.88
|5
|471
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2012
|412763
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.89
|6
|431
|ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
|2012
|413801
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|8.95
|7
|658
|ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2013
|417281
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.43
|8
|430
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2012
|416586
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.51
|9
|432
|ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|2013
|416675
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.54
|10
|479
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2013
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.55
|11
|453
|ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2012
|413931
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.80
|12
|452
|ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2012
|416882
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.91
|13
|456
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2013
|417842
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|9.99
|14
|415
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2013
|416942
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|10.26
|15
|429
|ΜΠΙΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
|2013
|417841
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|10.82
|474
|ΚΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2013
|417616
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
|60 M Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|818
|ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2012
|410217
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.17
|2
|875
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
|2012
|411235
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.62
|3
|704
|ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2013
|418322
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.19
|4
|885
|ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2012
|411497
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.24
|5
|706
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
|2013
|418317
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.27
|5
|746
|ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2012
|409767
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.27
|7
|839
|ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2012
|409907
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.31
|8
|833
|ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
|2012
|412764
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.39
|9
|879
|ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2013
|417283
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.40
|10
|708
|ΠΙΤΣΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|2012
|410705
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.44
|11
|705
|ΠΟΜΟΝΗ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ ΠΟΛΥΔΩΡΑ
|2013
|416687
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.47
|12
|840
|ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2012
|413382
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.52
|13
|895
|ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|2013
|ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.61
|13
|851
|ΖΩΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2013
|416764
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.61
|15
|715
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2012
|410957
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.74
|15
|876
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2012
|417277
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.74
|17
|835
|ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
|2012
|409909
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.77
|18
|707
|ΠΑΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2012
|410704
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.82
|19
|748
|ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΣΙΑ
|2013
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.89
|20
|747
|ΑΛΙΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ
|2013
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.90
|21
|881
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2013
|417285
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.95
|22
|882
|ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
|2013
|417289
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.00
|23
|877
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|2013
|417284
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.22
|24
|817
|ΝΤΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙΝΑ
|2013
|416674
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.31
|25
|766
|ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑ
|2012
|410785
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.42
|26
|880
|ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2013
|417278
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.66
|27
|878
|ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2013
|417287
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.69
|28
|714
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2013
|416883
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.87
|29
|749
|ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2013
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.05
|30
|765
|ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2012
|413407
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.69
|716
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2013
|416887
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|836
|ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ
|2012
|413558
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|665
|ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|404520
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.80
|2
|379
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2011
|404525
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|10.77
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|911
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2010
|399883
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.50
|2
|731
|ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2011
|406138
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.95
|3
|730
|ΓΙΟΡΔΑΣΗ ΔΑΝΑΗ
|2010
|407019
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.08
|4
|857
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|2010
|404496
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.43
|5
|802
|ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|2010
|382649
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.57
|6
|858
|ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|2010
|399882
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.93
|7
|803
|ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
|2011
|404156
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.17
|8
|896
|ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ
|2011
|382723
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.21
|9
|809
|ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ
|2011
|406512
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.59
|10
|853
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2010
|404174
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.69
|797
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2011
|404526
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|DNS
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|910
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2009
|385624
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.25
|2
|925
|ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ
|2009
|402346
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.48
|3
|793
|ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2008
|390377
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.74
|4
|912
|ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ
|2009
|402329
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|10.17
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|490
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|2009
|398449
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|8.86
|2
|378
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2008
|386799
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|9.00
|3
|386
|ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|381003
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|9.02
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|676
|ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2006
|371574
|ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
|8.76
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|372
|ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2011
|415531
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.45
|2
|484
|ΚΟΛΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2011
|406395
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.45
|3
|485
|ΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
|2010
|415525
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.30
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|858
|ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|2010
|399882
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.45
|2
|871
|ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2010
|403221
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.45
|3
|859
|Ζιωγου Δημητρα
|2010
|402860
|ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.40
|4
|865
|ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ
|2010
|403738
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.40
|5
|900
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
|2011
|398982
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.35
|6
|861
|ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΖΩΗ
|2012
|410745
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.35
|7
|857
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|2010
|404496
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.30
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|909
|ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2008
|396253
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|1.55
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|403
|ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2001
|361164
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.96
|2
|404
|ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|405568
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.85
|3
|661
|ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|404794
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.65
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|665
|ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|404520
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.63
|2
|421
|ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|418160
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.58
|3
|446
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2010
|406870
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.33
|4
|379
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2011
|404525
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.99
|5
|660
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2011
|406503
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.37
|6
|380
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2011
|404521
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.27
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|729
|ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2010
|404834
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|5.18
|2
|847
|ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|387731
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.92
|3
|768
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2011
|408076
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.45
|4
|849
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|393499
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.34
|5
|798
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|407668
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.33
|6
|863
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2010
|403641
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.30
|7
|907
|ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2011
|406261
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.29
|8
|848
|ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|2010
|399719
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.17
|9
|869
|ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|2010
|399752
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.14
|10
|855
|ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|2011
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.74
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|388
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2000
|332676
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.26
|2
|400
|ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|2004
|356910
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.56
|3
|715
|ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2009
|402659
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.56
|4
|402
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2003
|367757
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.49
|5
|392
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2009
|397054
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.45
|6
|401
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|2008
|390220
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.15
|7
|448
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|415870
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.40
|8
|399
|ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2000
|411502
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|4.97
|9
|398
|ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2003
|405068
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|4.21
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|795
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ
|2009
|382395
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.88
|2
|914
|ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2008
|397921
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.46
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|405
|ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2009
|382051
|ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|14.47
|2
|400
|ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|2004
|356910
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|13.60
|3
|406
|ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2009
|373484
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|11.97
|4
|661
|ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|404794
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|11.51
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|794
|ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2007
|368809
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|11.77
|2
|927
|ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
|2007
|387832
|ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|11.11
|60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|898
|ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2010
|404286
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.01
|2
|727
|ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|2010
|398463
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.21
|3
|781
|ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2010
|407160
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.24
|4
|776
|ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2011
|404888
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.30
|5
|773
|ΤΣΟΥΜΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓ
|2010
|402870
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.31
|6
|902
|ΣΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|2010
|403362
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.35
|7
|847
|ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|387731
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.39
|8
|842
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|2011
|403765
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.41
|8
|780
|ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|404281
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.41
|10
|782
|ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ
|2010
|407162
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.49
|11
|784
|ΤΣΙΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2010
|407462
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.52
|12
|862
|ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΧΑΡΑ
|2011
|403650
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.53
|13
|801
|ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|2010
|390338
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.57
|14
|783
|ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ
|2010
|407461
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.58
|15
|728
|ΠΙΤΣΑ ΒΛΑΣΙΑ
|2010
|406122
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.61
|16
|864
|ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|399299
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.62
|17
|872
|ΡΙΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2011
|379742
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.64
|18
|908
|ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2011
|408982
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.75
|19
|899
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|2010
|404276
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.87
|19
|788
|ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2011
|405431
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.87
|21
|901
|ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
|2011
|406508
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.91
|22
|904
|ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|2010
|404285
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.96
|23
|873
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΚΑΣΤΗ
|2010
|412532
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.97
|24
|900
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
|2011
|398982
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.01
|25
|870
|ΖΥΓΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ
|2011
|413386
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.06
|26
|786
|ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2011
|406493
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.09
|26
|867
|ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2011
|403588
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.09
|28
|897
|ΣΒΑΡΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|380878
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.12
|28
|787
|ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2010
|383420
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.12
|30
|767
|ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2010
|397918
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.15
|30
|789
|ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2011
|403764
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.15
|32
|726
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2010
|403223
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.16
|33
|906
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
|2010
|404275
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.17
|34
|868
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|2010
|403591
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.26
|35
|845
|ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|402393
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.33
|36
|903
|ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2011
|406739
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.35
|37
|769
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ
|2011
|407150
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.39
|38
|774
|ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|2011
|405201
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.70
|39
|846
|ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|2011
|414051
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.80
|40
|866
|ΨΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2011
|416688
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.88
|41
|777
|ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ
|2011
|407172
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.01
|42
|775
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙ
|2011
|410225
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.11
|891
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|2011
|407186
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|DNS
|60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|375
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|408966
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.85
|2
|434
|ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2011
|407152
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.87
|3
|668
|ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2011
|416112
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.89
|4
|374
|ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2010
|404284
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.93
|5
|481
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|2010
|397605
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.00
|6
|376
|ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
|2010
|403483
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.03
|7
|667
|ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2010
|416111
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.10
|8
|669
|ΜΠΕΡΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2010
|418157
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.15
|9
|487
|ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
|2011
|408971
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.21
|10
|437
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|409411
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.22
|10
|449
|ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2011
|406500
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.22
|12
|662
|ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|2010
|399614
|ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ”
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.27
|13
|499
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|393497
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.30
|14
|436
|ΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2011
|380883
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.36
|15
|482
|ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2010
|410698
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.42
|16
|440
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2010
|397092
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.50
|17
|381
|ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|404282
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.51
|18
|383
|ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2011
|406499
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.62
|19
|441
|ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΕΚΤΟΡ
|2010
|416584
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.63
|20
|483
|ΠΟΜΟΝΗΣ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2011
|412466
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.64
|21
|438
|ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2011
|416156
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.84
|22
|488
|ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
|2011
|410032
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.07
|23
|450
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2011
|406511
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.13
|24
|382
|ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙ
|2010
|380356
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.17
|486
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2011
|406394
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|DQ
|60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|926
|ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
|1997
|310897
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|7.82
|2
|918
|ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2007
|382205
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|7.98
|3
|732
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΛΥΔΙΑ
|2007
|380992
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.19
|4
|917
|ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2004
|363015
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.28
|5
|811
|ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2008
|389578
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.45
|6
|733
|ΖΑΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
|2009
|403226
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.50
|7
|771
|ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2008
|392961
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.52
|8
|770
|ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2008
|392962
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.56
|9
|785
|ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2009
|377697
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.58
|10
|916
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2009
|415854
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.62
|11
|921
|ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|2009
|411248
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.64
|11
|808
|ΛΙΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2009
|396442
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.64
|13
|920
|ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2009
|399656
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.65
|14
|734
|ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2008
|395310
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.71
|15
|799
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2009
|379574
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.75
|16
|772
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|2008
|401269
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.82
|17
|905
|ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ
|2008
|416649
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.83
|18
|924
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2009
|402348
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.88
|19
|892
|ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ
|2009
|409469
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.91
|20
|810
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2009
|382425
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.94
|21
|779
|ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2009
|381558
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.99
|22
|919
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
|2009
|385481
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.00
|23
|804
|ΓΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2003
|364616
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.08
|24
|806
|ΧΕΛΒΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2007
|418371
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.12
|25
|913
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
|2008
|413851
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.13
|26
|813
|ΞΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2008
|396460
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.24
|27
|814
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2009
|394464
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.27
|28
|807
|ΣΠΑΝΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
|2009
|418372
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.39
|28
|791
|ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ
|2009
|382397
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.39
|30
|812
|ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2007
|401785
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.77
|31
|805
|ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2003
|364605
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.90
|32
|735
|ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2008
|412529
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.91
|33
|893
|ΧΑΝΤΖΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
|2007
|365394
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.99
|34
|800
|ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
|2009
|417621
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|10.37
|778
|ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ
|2007
|374490
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DNS
|736
|ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ
|2009
|396364
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DNS
|915
|ΜΠΙΤΣΗ ΚΑΛΥΨΩ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|2006
|418231
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DNS
|790
|ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2009
|398373
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DNS
|60 M ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|679
|ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2000
|369735
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.07
|2
|680
|ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2005
|378311
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.12
|3
|447
|ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΚΕΡΣΙ
|2009
|414141
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.21
|4
|678
|ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1999
|346479
|ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.23
|5
|388
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2000
|332676
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.24
|6
|386
|ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|381003
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.33
|7
|675
|ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ
|2008
|375096
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.35
|8
|673
|ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2008
|403045
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.41
|9
|671
|ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2007
|410175
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.42
|10
|443
|ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|2007
|363949
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.45
|11
|393
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|408119
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.49
|11
|489
|ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|2006
|372613
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.49
|13
|491
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|381002
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.50
|14
|495
|ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2008
|381891
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.51
|15
|391
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|394356
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.53
|16
|387
|ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|1998
|326511
|ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.54
|16
|442
|ΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1991
|275748
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.54
|18
|444
|ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2009
|379306
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.55
|18
|672
|ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|2007
|403046
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.55
|20
|397
|ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ
|2002
|375450
|ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.59
|20
|378
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2008
|386799
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.59
|22
|385
|ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ
|2006
|371275
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.61
|23
|390
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2008
|390549
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.62
|24
|367
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2008
|403550
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.67
|24
|490
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
|2009
|398449
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.67
|26
|670
|ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|400888
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.69
|27
|435
|ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2007
|401953
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.70
|28
|497
|ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|398464
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.72
|29
|377
|ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|398372
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.75
|29
|494
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2006
|381006
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.75
|31
|677
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ
|2008
|390403
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.76
|32
|445
|ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤ
|2003
|346004
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.80
|33
|396
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1984
|391002
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.83
|34
|674
|ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2005
|368187
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.84
|35
|666
|ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|1997
|364607
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.86
|36
|681
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|1988
|393455
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.90
|37
|389
|ΣΙΝΓΚ ΤΑΝΒΙΡ
|2007
|408416
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.91
|38
|433
|ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ
|2001
|322907
|ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.92
|39
|493
|ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2008
|407682
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.94
|40
|663
|ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|2006
|356873
|ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ”
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.96
|41
|492
|ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2009
|396365
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.98
|42
|368
|ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2006
|398989
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.05
|42
|498
|ΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|398462
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.05
|44
|370
|ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕ
|2007
|365369
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.08
|45
|395
|ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2009
|395954
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.12
|46
|394
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|ΓΣ ΔΥΜΗΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.61
|47
|664
|ΕΡΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2007
|418095
|ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ”
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.72
|48
|384
|ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|1991
|379879
|ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.86
|369
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2009
|416587
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|DNS
|496
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|2008
|394567
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|DNS
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|439
|ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2011
|412528
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|12.87
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|729
|ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2010
|404834
|ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|12.65
|2
|922
|ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
|2011
|406741
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.17
|3
|792
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
|2011
|407392
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.01
|4
|923
|ΤΣΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2011
|406513
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.81
|
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News