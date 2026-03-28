Διπλή τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός οδηγός ΙΧ και υπάλληλος που παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε BINTEO

Σοκ προκαλεί το διπλό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Δωδώνης, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε δύο διαδοχικά περιστατικά. Ανάμεσα στα θύματα είναι και υπάλληλος της παραχωρησιούχου εταιρείας, ο οποίος σταμάτησε για να συνδράμει στο πρώτο τροχαίο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

28 Μαρ. 2026 17:10
Pelop News

Μια τραγική αλληλουχία γεγονότων εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο Δωδώνης, στο 62ο χιλιόμετρο, όπου δύο ξεχωριστά τροχαία σε αντίθετα ρεύματα κατέληξαν σε ισάριθμους νεκρούς και σε πλήρη παράλυση της κυκλοφορίας. Και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισαν, ενώ στο σημείο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός του ΙΧ.

Το δεύτερο δυστύχημα ακολούθησε στο ίδιο σημείο, αλλά στο αντίθετο ρεύμα, προς Ιωάννινα. Όχημα της Εγνατίας Οδού ή της οδικής υποστήριξης είχε σταματήσει ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν εικόνα του πρώτου συμβάντος και να προσφέρουν βοήθεια. Τη στιγμή που ένας από τους υπαλλήλους κατέβηκε στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα και σκοτώθηκε. Αυτή είναι και η πιο σκληρή πλευρά της υπόθεσης, αφού ο δεύτερος νεκρός δεν ενεπλάκη στο αρχικό τροχαίο, αλλά βρέθηκε στο σημείο για να συνδράμει.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο και για εγκλωβισμένους επιβάτες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για απεγκλωβισμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο σημείο έφτασαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως αν υπήρξαν και άλλοι τραυματίες.

Το δυστύχημα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον αυτοκινητόδρομο, με τα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα και την κυκλοφορία να διακόπτεται και στα δύο ρεύματα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν τόσο η αρχική σύγκρουση όσο και η θανατηφόρα παράσυρση του υπαλλήλου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

