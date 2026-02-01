Διπλή τραγωδία στην Τουρκία με τροχαία δυστυχήματα

Λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής

Διπλή τραγωδία στην Τουρκία με τροχαία δυστυχήματα
01 Φεβ. 2026 17:39
Pelop News

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

“Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους”, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Διπλή τραγωδία στην Τουρκία με τροχαία δυστυχήματα

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, πρόσθεσε.

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

*Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:53 Ο Αρης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, νίκησε τον Παναθηναϊκό!
18:47 Πάτρα: Έκλεισε ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω του νερού
18:39 Ουκρανία: Drone χτύπησε λεωφορείο, 12 νεκροί
18:29 Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από Ολυμπιακό
18:20 Κατερίνη: Κινηματογραφική ληστεία με λεία κοσμήματα 300.000!
18:13 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο
18:10 Στην αγαπημένη του Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς
18:00 Πάτρα: Έξτρα προσβασιμότητα σε τέσσερις παραλίες – Εργα με 220.000 ευρώ
17:49 Νεκρός άνδρας στη Νέα Πέραμο, έγκλημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
17:39 Διπλή τραγωδία στην Τουρκία με τροχαία δυστυχήματα
17:30 Συγκίνηση και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του Απόλλωνα
17:20 Χάνει Νιφορόπουλο – Καμπεράι η Παναχαϊκή!
17:12 Καλλιάνος για Αττική: Μην εφησυχάζετε… Ερχονται καταιγίδες!
17:05 Μαρίνα Κωνσταντίνου: Γυναίκα πιλότος και πρότυπο ζωής – Από το Super Puma σε αγώνες δρόμου
17:00 «Χ»αμογέλασε περισσότερο η Παναχαϊκή, άνετος ο Παναιγιάλειος
16:57 Ο Προμηθέας βραβεύθηκε από την «Καλλιπάτειρα» για το «Good Athlete Better Person»
16:54 Το ΠΑΣΟΚ Αχαϊας, με αφορμή το δυστύχημα στη «Βιολάντα», προτείνει λύσεις
16:49 Αιγιάλεια: «Χαλασμός Κυρίου» στο παραλιακό μέτωπο… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:41 Ποτάμι έγινε ξανά το κέντρο της Μανωλάδας
16:32 Ο Δένδιας στην πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ