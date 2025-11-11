Διπλό αφιέρωμα της ΕΡΤ3 στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων: Από τη «Κυριακή στο Χωριό» στο βραβευμένο «Λενάκι» του Δημήτρη Ινδαρέ

Το Λειβάρτζι της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας βρέθηκε στο επίκεντρο δύο ξεχωριστών τηλεοπτικών αφιερωμάτων της ΕΡΤ3 μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους του τόπου.

11 Νοέ. 2025 11:12
Μέσα σε τρεις μέρες η ΕΡΤ – 3 περιέλαβε στο πρόγραμμα της δυο προβολές αφιερωμένες στο Λειβάρτζι της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

Την Κυριακή το μεσημέρι προβλήθηκε η δημοφιλής εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό» του Κωστή Ζαφειράκη. ‘Ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού με γυρίσματα που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 21 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι η εκπομπή περιέλαβε στο πρόγραμμα της το Λειβάρτζι ύστερα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Λειβαρτζινών Αθήνας, με την βοήθεια και τη συμμετοχή του Συλλόγου Λειβαρτζινών Πάτρας.

Στα γυρίσματα της εκπομπής, πέραν των Συλλόγων, συνέδραμαν η Δημοτική Κοινότητα Λειβαρτζίου, η Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων και οι κάτοικοι όλου του χωριού. Μέσω δε της εκπομπής δόθηκε μια σημαντική ευκαιρία ώστε να προβληθούν η Ιστορία, η Λαογραφία, οι μουσικές, οι μαγειρικές, τα ήθη και τα έθιμα ολόκληρης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας.

«Πρωταγωνιστής παραμένει το χωριό, οι άνθρωποι που το κατοικούν, οι ζωές τους, ο τρόπος που αναπαράγουν στην καθημερινότητα τους τις συνήθειες και τις παραδόσεις τους, όλα όσα έχουν πετύχει μέσα στο χρόνο κι όλα όσα ονειρεύονται», είναι η φιλοσοφία της εκπομπής «Κυριακή στο Χωριό», όπως έχει πει ο Κωστής Ζαφειράκης. Και αυτό ακριβώς συνέβη στο Λειβάρτζι.

Επίσης, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Ινδαρέ «Λενάκι, δυο φωτιές και δυο κατάρες». Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με την ανακάλυψη κάποιων χειρόγραφων, οικογενειακών κειμηλίων που εντοπίζει τυχαία στο πατρικό του σπίτι στην Πάτρα ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές.

Με αφορμή αυτή την ανακάλυψη αποφασίζει να αναζητήσει τον μίτο της ιστορίας που αφορά την οικογένειά του, επτά γενιές πίσω, αλλά και το συλλογικό παρελθόν μας.

Το ντοκιμαντέρ του Ινδαρέ «Λενάκι, δυο φωτιές και δυο κατάρες» έχει χαρακτηριστεί ένα ποιητικό ταξίδι στη γη των Καλαβρύτων. Ταξίδι που έχει στο επίκεντρο του τον απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα στους αλλόθρησκους, την ωραία Ελένη και τον Τούρκο Ελμάζ, τα χρόνια λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821. Και επίσης, την κατάρα της μάνας της, το δημοτικό τραγούδι που γράφτηκε για την αγάπη τους, τον εμπρησμό του Πύργου τους από τον οπλαρχηγό της Επανάστασης, προ-προ-προπάππου του και συνονόματο του σκηνοθέτη Δημητράκη Ινδαρέ και ιστορίες για τους θρύλους, τις παραδόσεις, τις δοξασίες του τόπου όπως εξιστορούνται στην κάμερα από τις εξαιρετικές αφηγήτριες και αφηγητές, τους ντόπιους κατοίκους των χωριών δηλαδή όπου διαδραματίζεται η ιστορία την οποία ο Ινδαρές αφηγείται σαν παραμύθι.

Και οι δυο προβολές είναι διαθέσιμες απ’ την πλατφόρμα Ertflix στις διευθύνσεις:

https://www.ertflix.gr/vod/vod.671082-lenaki-duo-photies-kai-duo-katares

https://www.ertflix.gr/vod/vod.669026-kuriake-sto-khorio-ksana-29
