Διπλό αιματηρό χτύπημα: Δύο νεκροί από ουκρανικό drone στη Χερσώνα και τρεις από έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο εκρηκτικών

Νέο αιματοκύλισμα στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ουκρανικά drones στη Χερσώνα, ενώ τρεις ακόμη έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη ρωσική πόλη Στερλίταμακ.

18 Οκτ. 2025 16:00
Pelop News

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σάλντο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Telegram, τα θύματα διέμεναν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για εκτοπισμένους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard στην πόλη Στερλίταμακ, στην περιφέρεια Μπασκορτοστάν, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ράντι Καμπίροφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με drone. Ο Καμπίροφ τόνισε ότι οι ιατροδικαστικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, με τις ομάδες πρώτων βοηθειών να επιχειρούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το εργοστάσιο Avangard ειδικεύεται στην παραγωγή βιομηχανικών εκρηκτικών και στην αποσυναρμολόγηση πυρομαχικών. Από το 2022 βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κρατικού βιομηχανικού ομίλου Rostec, ο οποίος διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της αμυντικής παραγωγής της Ρωσίας.
