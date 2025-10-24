Διπλό χτύπημα της ΔΙΑΣ στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και ναρκωτικά δισκία

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Πάτρα για υποθέσεις κλοπής και κατοχής ναρκωτικών. Οι δράστες εντοπίστηκαν από την Ομάδα ΔΙΑΣ και το Τμήμα Άμεσης Δράσης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία, κοκαΐνη και κλεμμένα αντικείμενα.

24 Οκτ. 2025 12:50
Σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις της αστυνομίας στην Πάτρα συνελήφθησαν δύο άνδρες για κλοπή και κατοχή ναρκωτικών, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν έναν ημεδαπό, ο οποίος είχε αφαιρέσει εξαρτήματα από ποδήλατο που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο. Κατά τον σωματικό έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και είκοσι ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν μαζί με τα κλεμμένα αντικείμενα.

Στη δεύτερη υπόθεση, τα ξημερώματα της Παρασκευής, άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν ακόμη έναν ημεδαπό, ο οποίος σε έλεγχο βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
