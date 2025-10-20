Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο

Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
20 Οκτ. 2025 13:40
Pelop News

Χαμένη ευκαιρία για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ για να γευτεί τη χαρά της πρώτης νίκης στη φετινή Α1 Εθνική Κατηγορία. Η αυστηρή αποβολή του Σέρβου Μπιοκάνιν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό ώστε ο αγώνας με τα Χανιά να ολοκληρωθεί ισόπαλος 8-8, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Έτσι, η πατρινή ομάδα πήρε μόλις έναν βαθμό και δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη, καθώς αγωνίστηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο με τους ίδιους στόχους στη βαθμολογία. Το πόσο κομβική ήταν η απουσία του Μπιοκάν αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι ο Σέρβος παίκτης είχε σημειώσει τα δύο πρώτα γκολ για τους «δαίμονες», ενώ είχε σημαντική συμβολή και στην αμυντική λειτουργία. Φυσικά, δεν ευθύνεται μόνο η αποβολή του Σέρβου για την τελική έκβαση. Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 5-1 και 6-3 στο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του. Τα Χανιά, με αντεπίθεση διαρκείας, όχι μόνο ισοφάρισαν σε 7–7, αλλά πέρασαν και μπροστά με 8–7. Ο ΝΟΠ ισοφάρισε στη συνέχεια, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη. Το διπλό πλήγμα για τους δαίμονες είναι πως ο Μπιοκάνιν θα απουσιάσει και από τον επόμενο αγώνα, απέναντι στον Πανιώνιο, λόγω της αποβολής του. Την ίδια στιγμή, εκτός δράσης θα είναι και ο Κανελλόπουλος λόγω υποχρεώσεων με τις γυναίκες, γεγονός που δημιουργεί “πονοκέφαλο” στον προπονητή.

Πάντως, ανεξάρτητα από τις απουσίες, ο ΝΟΠ οφείλει να βρει λύση στην επιθετική του δυστοκία και κυρίως στο ζήτημα του φουνταριστού. Παρά τις δοκιμές (έβαλε τους Π.. Σιαμά, Γ. Σιαμά και Παπαχριστόπουλο) που έκανε ο Λεμπέσης απέναντι στα Χανιά, κανείς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα γκολ που θα μπορούσαν να είχαν χαρίσει τη νίκη στην ομάδα της Πάτρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
12:30 Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ