Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο

Χαμένη ευκαιρία για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ για να γευτεί τη χαρά της πρώτης νίκης στη φετινή Α1 Εθνική Κατηγορία. Η αυστηρή αποβολή του Σέρβου Μπιοκάνιν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό ώστε ο αγώνας με τα Χανιά να ολοκληρωθεί ισόπαλος 8-8, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Έτσι, η πατρινή ομάδα πήρε μόλις έναν βαθμό και δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη, καθώς αγωνίστηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο με τους ίδιους στόχους στη βαθμολογία. Το πόσο κομβική ήταν η απουσία του Μπιοκάν αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι ο Σέρβος παίκτης είχε σημειώσει τα δύο πρώτα γκολ για τους «δαίμονες», ενώ είχε σημαντική συμβολή και στην αμυντική λειτουργία. Φυσικά, δεν ευθύνεται μόνο η αποβολή του Σέρβου για την τελική έκβαση. Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 5-1 και 6-3 στο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του. Τα Χανιά, με αντεπίθεση διαρκείας, όχι μόνο ισοφάρισαν σε 7–7, αλλά πέρασαν και μπροστά με 8–7. Ο ΝΟΠ ισοφάρισε στη συνέχεια, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη. Το διπλό πλήγμα για τους δαίμονες είναι πως ο Μπιοκάνιν θα απουσιάσει και από τον επόμενο αγώνα, απέναντι στον Πανιώνιο, λόγω της αποβολής του. Την ίδια στιγμή, εκτός δράσης θα είναι και ο Κανελλόπουλος λόγω υποχρεώσεων με τις γυναίκες, γεγονός που δημιουργεί “πονοκέφαλο” στον προπονητή.

Πάντως, ανεξάρτητα από τις απουσίες, ο ΝΟΠ οφείλει να βρει λύση στην επιθετική του δυστοκία και κυρίως στο ζήτημα του φουνταριστού. Παρά τις δοκιμές (έβαλε τους Π.. Σιαμά, Γ. Σιαμά και Παπαχριστόπουλο) που έκανε ο Λεμπέσης απέναντι στα Χανιά, κανείς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα γκολ που θα μπορούσαν να είχαν χαρίσει τη νίκη στην ομάδα της Πάτρας.

