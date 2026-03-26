Διπλό το «πρόσωπο» του καιρού σήμερα 26/3, προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας, η πρόγνωσγη για την Πάτρα και οι πρώτες προβλέψεις για την Μ. Εβδομάδα

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 26/3/2026 και τις επομενες ημέρες. Ο καιρός την Μεγάλη Εβδομάδα.

26 Μαρ. 2026 7:27
Με δύο «πρόσωπα» θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 26 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η ημέρα ξεκινά με αίθριο καιρό και περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά, ωστόσο από το απόγευμα το σκηνικό αλλάζει στα δυτικά και βόρεια με πύκνωση των νεφώσεων και εκδήλωση φαινομένων.

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά, δίνοντας βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν με την εκδήλωση καταιγίδων και χιονοπτώσεων στα ορεινά της Ηπείρου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

  • Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές στα Επτάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα στην Ήπειρο και τα βόρεια Επτάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

  • Πάτρα: Κύρια χαρακτηριστικά η συννεφιά και οι ενισχυμένοι άνεμοι (4-5 μποφόρ). Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.

  • Αττική: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ (τοπικά στα ανατολικά έως 5). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

  • Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων, η αστάθεια θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά σε ολόκληρη την επικράτεια κατά τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής θα είναι οι τοπικές βροχές, οι σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και οι χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 900 έως 1.200 μέτρων.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Μάρτιο να αποχαιρετά με άστατο σκηνικό και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι πρώτες ημέρες του Απριλίου φαίνεται πως θα διατηρήσουν τον άστατο χαρακτήρα τους, επηρεάζοντας και το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η πολυπόθητη βελτίωση και η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας τοποθετούνται χρονικά μετά τη Μεγάλη Τρίτη, όταν αναμένεται αλλαγή στην κυκλοφορία των αερίων μαζών, παρά το γεγονός ότι ενδιάμεσα ενδέχεται να υπάρξουν μικρής διάρκειας υποτροπές.

 

 

