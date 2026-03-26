Διπλός ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers – Πίεση να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά

Με σημαντικά αυξημένη φορολογική επιβάρυνση θα βρεθούν αντιμέτωπες από τον επόμενο μήνα οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, εφόσον διατήρησαν κλειστά και ανεκμετάλλευτα ακίνητα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η βασική επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ για τις συγκεκριμένες κατοικίες διπλασιάζεται, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος 100%, το οποίο θα καταβληθεί σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις.

Το μέτρο αφορά χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται ήδη στα χέρια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν στην κατοχή τους περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers διαχειρίζονται ακόμη περίπου 11.000. Συνολικά, δηλαδή, πρόκειται για σχεδόν 19.300 ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία πέρασαν στην κυριότητά τους μέσω πλειστηριασμών και διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαχείρισης «κόκκινων» δανείων.

Η κυβερνητική στόχευση είναι σαφής: να πιεστούν οι φορείς αυτοί ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα για την αξιοποίηση και τη διάθεση των ακινήτων στην αγορά. Το σκεπτικό είναι ότι σε μια περίοδο όπου η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη και οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, η παραμονή τόσων κατοικιών εκτός αγοράς ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η επιβολή αυξημένου φόρου μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός πίεσης, ώστε περισσότερα από αυτά τα ακίνητα να μπουν σταδιακά στην αγορά είτε προς πώληση είτε προς μίσθωση. Την ίδια ώρα, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου σχεδιάζεται να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής που σχετίζονται με τη στέγαση.

Η ρύθμιση, στην παρούσα φάση, θα ισχύσει έως το 2028, χωρίς πάντως να αποκλείεται η επέκτασή της και μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον κριθεί ότι συνεχίζει να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο πίεσης. Σημαντικό είναι επίσης ότι αφορά αποκλειστικά οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα και δεν επεκτείνεται ούτε σε φυσικά πρόσωπα ούτε σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

Για να μη βρεθεί ένα ακίνητο αντιμέτωπο με τη διπλή επιβάρυνση, θα πρέπει να έχει είτε μισθωθεί είτε χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος από εκείνο στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Αν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται, τότε ο βασικός φόρος προσαυξάνεται αυτόματα κατά 100%.

Η φορολογική διοίκηση θα εντοπίζει τα ακίνητα που εμπίπτουν στη ρύθμιση μέσα από τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε9, αλλά και από δεδομένα που περιλαμβάνονται στα μητρώα των τραπεζών. Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026, κρίσιμη θεωρείται η εικόνα που είχε διαμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς εκείνη η ημερομηνία αποτελεί το σημείο αναφοράς για την κατάσταση κάθε ακινήτου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα, έπειτα από σχετικό αίτημα του διοικητή της, να αντλεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές και διαχειριστές πιστώσεων. Παράλληλα, για τα νομικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ θα αξιοποιούνται και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταστάσεις οικονομικών δεδομένων του εντύπου Ε3, καθώς και άλλες πληροφορίες που βρίσκονται ήδη καταχωρισμένες στα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Στην πράξη, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τράπεζες και servicers: τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και αδρανή δεν μπορούν πλέον να διατηρούνται χωρίς κόστος, την ώρα που η ανάγκη για διαθέσιμη στέγη γίνεται όλο και πιο πιεστική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



