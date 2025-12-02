Διπλός σεισμός τα ξημερώματα στην Κρήτη

Διπλή σεισμική δόνηση κατεγράφη, στην Κρήτη, σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 2/12/2025.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:02:11. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29,3 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 3:02:52. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 1 χιλιόμετρα βόρεια της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26,2 χιλιόμετρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



