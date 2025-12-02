Διπλός σεισμός τα ξημερώματα στην Κρήτη

Διπλός σεισμός «ξύπνησε» την Κρήτη, σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 2/12/2025.

02 Δεκ. 2025 7:31
Διπλή σεισμική δόνηση κατεγράφη, στην Κρήτη, σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 2/12/2025.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:02:11. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29,3 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 3:02:52. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 1 χιλιόμετρα βόρεια της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26,2 χιλιόμετρα.

