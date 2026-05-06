Διπολικό το σκηνικό

Το πολιτικό σύστημα της χώρας εισέρχεται σε φάση έντονης πόλωσης.

Και αυτό φάνηκε χθες από την επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να εγκαταλείψει τη ρητορική προσέγγισης, κινούμενο πλέον σε πορεία μετωπικής σύγκρουσης με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος, σε δηλώσεις του, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό της εκτροπής».

Κάπως έτσι εξηγείται και η αλλαγή στάσης στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Δεν πας σε εκλογές, ως ελεγχόμενος.

Οι εξελίξεις δείχνουν αλλαγή στρατηγικής και τη διαμόρφωση ενός καθαρού διπολικού σκηνικού.

