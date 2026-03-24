ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2026, με βασικές αιτίες τις υψηλές τιμές ενέργειας και την ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση, παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση και τον τουρισμό. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το Ταμείο τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 1,5%, λόγω δημογραφικών πιέσεων και χαμηλής παραγωγικότητας.

Στην έκθεσή του, το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι βασικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα παραμένουν κυρίως καθοδικοί, συνδεδεμένοι με τη γεωπολιτική αστάθεια, τις εμπορικές εντάσεις και τις αναταράξεις στις αγορές. Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις και μια αναπτυξιακά φιλική δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομία περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει παράγοντας πίεσης λόγω ενέργειας, μισθών και κλιματικών επιβαρύνσεων.

Το Ταμείο υπογραμμίζει πάντως ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον πιο θωρακισμένη απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς, καθώς τα δημόσια οικονομικά έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Για το 2025 εκτιμά ανάπτυξη 2,1%, με στήριξη από την εσωτερική ζήτηση, τις επενδύσεις του Next Generation EU και την κατανάλωση, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 8,3% στο τέλος του έτους. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στο 5,7% του ΑΕΠ.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 4,4% του ΑΕΠ το 2025 και στο 3,8% το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα προβλέπεται να διατηρηθεί κοντά στο 2,75%. Με βάση αυτό το σενάριο, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω και να διαμορφωθεί περίπου στο 110% του ΑΕΠ έως το 2031.

Το ΔΝΤ αναφέρει ακόμη ότι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δίνει περιθώριο για στοχευμένη στήριξη της ανάπτυξης, με παρεμβάσεις όπως οι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι ενισχύσεις για οικογένειες και νέους. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος θα πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θεωρεί κρίσιμη την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



