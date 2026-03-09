ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο

Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τις αγορές, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, καλώντας τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε νέα εξωτερικά σοκ.

ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
09 Μαρ. 2026 12:03
Pelop News

Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απηύθυνε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας τη Δευτέρα σε οικονομικό συμπόσιο που διοργάνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών στο Τόκιο.

Όπως ανέφερε, εάν η νέα κρίση αποδειχθεί μακρόχρονη, υπάρχει σαφής κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά οι αγορές, η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον για τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το διεθνές οικονομικό σκηνικό γίνεται όλο και πιο ασταθές και απαιτεί μεγαλύτερη ετοιμότητα απέναντι σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση, λέγοντας ότι στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον οι κυβερνήσεις πρέπει να σκέφτονται ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμάζονται για αυτό. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη γραμμή του Ταμείου υπέρ της ενίσχυσης των εσωτερικών οικονομικών πολιτικών, ώστε οι χώρες να είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Η Γκεοργκίεβα συνέδεσε ευθέως τον κίνδυνο με τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, σημειώνοντας ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν κατά 10% και η άνοδος αυτή διατηρηθεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τότε ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 40 μονάδες βάσης. Στην ομιλία που δημοσιοποίησε το ΔΝΤ, επισήμανε επίσης ότι περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και του εμπορίου LNG διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει η διεθνής οικονομία σε μια παρατεταμένη αναταραχή στην περιοχή.

Το βασικό μήνυμα από το ΔΝΤ είναι ότι η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται μόνο στη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος της, μέσα από νέους οικονομικούς κραδασμούς, πιέσεις στις τιμές και μεταβολές στο επενδυτικό κλίμα. Για αυτό και το Ταμείο ζητά από τις χώρες να χτίσουν μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ