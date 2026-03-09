ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο

Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απηύθυνε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας τη Δευτέρα σε οικονομικό συμπόσιο που διοργάνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών στο Τόκιο.

Όπως ανέφερε, εάν η νέα κρίση αποδειχθεί μακρόχρονη, υπάρχει σαφής κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά οι αγορές, η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον για τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το διεθνές οικονομικό σκηνικό γίνεται όλο και πιο ασταθές και απαιτεί μεγαλύτερη ετοιμότητα απέναντι σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση, λέγοντας ότι στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον οι κυβερνήσεις πρέπει να σκέφτονται ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμάζονται για αυτό. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη γραμμή του Ταμείου υπέρ της ενίσχυσης των εσωτερικών οικονομικών πολιτικών, ώστε οι χώρες να είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Η Γκεοργκίεβα συνέδεσε ευθέως τον κίνδυνο με τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, σημειώνοντας ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν κατά 10% και η άνοδος αυτή διατηρηθεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τότε ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 40 μονάδες βάσης. Στην ομιλία που δημοσιοποίησε το ΔΝΤ, επισήμανε επίσης ότι περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και του εμπορίου LNG διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει η διεθνής οικονομία σε μια παρατεταμένη αναταραχή στην περιοχή.

Το βασικό μήνυμα από το ΔΝΤ είναι ότι η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται μόνο στη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος της, μέσα από νέους οικονομικούς κραδασμούς, πιέσεις στις τιμές και μεταβολές στο επενδυτικό κλίμα. Για αυτό και το Ταμείο ζητά από τις χώρες να χτίσουν μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο.

