Δοκιμασία για τον Ερμή στο «Κ. Πετρόπουλος» 

Μια ακόμα δοκιμασία για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών η οποία σήμερα το απόγευμα (19.00) υποδέχεται τον πρωτοπόρο και αήττητο Παμβοχαϊκό, για την 6η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα που θα παραταχθεί πάλι χωρίς τον Δρακόπουλο, θα προσπαθήσει να δείξει καλό πρόσωπο και να πάρει έστω έναν βαθμό, από μια ομάδα που διαθέτει πολλούς και έμπειρους παίκτες στο δυναμικό της.

Το παιχνίδι Ερμής-Παμβοχαϊκός, θα σφυρίξουν οι Κτενάς, Παπαχριστόπουλος .

