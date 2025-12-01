Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Πάτρα στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΕΑΚ Πάτρας στο Κουκούλι, αγώνες πρωταθλημάτων υποδομών Τ.Ε.Χ. Πελοποννήσου μεταξύ των ομάδων Ακαδημία των Σπορ και Πολυνίκη Ναυπλίου.

Εκεί οι νεαροί αθλητές της Πατρινής ομάδας είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να συλλέξουν πολύτιμες εμπειρίες.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:

Μίνι:

Ακαδημία των Σπορ – Πολυνίκης Ναυπλίου = 21-17 (ημ.11-8).

Παμπαίδων Β΄:

Ακαδημία των Σπορ – Πολυνίκης Ναυπλίου = 25-43 (ημ.8-19).

Παμπαίδες Α΄:

Ακαδημία των Σπορ – Πολυνίκης Ναυπλίου = 30-29 (ημ.15-16).

