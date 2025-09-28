Δοκιμές στο φιλικό γυναικών ανάμεσα σε ΝΟΠ και ΝΕΠ

Δοκιμές στο φιλικό γυναικών ανάμεσα σε ΝΟΠ και ΝΕΠ
28 Σεπ. 2025 16:54
Pelop News

Την ευκαιρία κάνουν δοκιμές επί δοκίμων είχαν οι προπονητές των γυναικείων ομάδων πόλο του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που δόθηκε χθές το πρωί στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Ομίλου.
Ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος και ο προπονητή της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και έκαμαν διάφορες δόκιμες σε σχήματα.
Από τον ΝΟΠ υπήρχαν πάντως απουσίες αθλητριών που θα ενσωματωθούν τις επόμενες μέρες.
Οι δυο ομάδες ενδέχεται να δώσουν ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα στο «Αντώνης Πεπανός», όπου θα μεταφερθούν και οι προπονήσεις του ΝΟΠ, ωστόσο αυτό θα οριστικοποιηθεί σήμερα ή αύριο.
