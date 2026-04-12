Dolce & Gabbana: Η εταιρεία χρωστάει μισό δις – Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία

Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce & Gabbana ανακοίνωσε την αποχώρηση του συνιδρυτή του, Stefano Gabbana, από τη θέση του προέδρου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο –όπως επισημαίνεται– μιας «φυσικής εξέλιξης» της οργανωτικής δομής και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εταιρεία διευκρίνισε πως η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά τον διοικητικό ρόλο του σχεδιαστή και δεν επηρεάζει τη δημιουργική του δραστηριότητα, καθώς παραμένει ενεργός στη διαμόρφωση της αισθητικής ταυτότητας του brand.

Νέα πρόσωπα στη διοίκηση

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Alfonso Dolce, αδελφός του συνιδρυτή Domenico Dolce και ήδη διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανώτατη διοίκηση με τη συμμετοχή του Stefano Cantino, πρώην στελέχους της Gucci, κίνηση που εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναδιάρθρωσης.

Στο επίκεντρο το χρέος και οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Stefano Gabbana εξετάζει τις επιλογές του σχετικά με το 40% των μετοχών που κατέχει, ενόψει διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για το υφιστάμενο χρέος του ομίλου.

Η εταιρεία έχει ορίσει τη Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ενώ το τραπεζικό της χρέος εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ, μετά από αναχρηματοδότηση το 2025.

Πιέσεις στην αγορά πολυτελείας

Ο οίκος, που ιδρύθηκε το 1985, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιβράδυνση στην αγορά πολυτελούς μόδας, επηρεασμένος και από γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, που αποτελεί σημαντική αγορά για τον κλάδο.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει βιώσει στο παρελθόν ισχυρούς κραδασμούς από επικοινωνιακές κρίσεις, όπως η ακύρωση επίδειξης στη Σαγκάη το 2018, που οδήγησε σε απώλεια σημαντικού μεριδίου στην κινεζική αγορά.

Σταθερός ο δημιουργικός πυρήνας

Παρά τις αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο, οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana εξακολουθούν να διατηρούν τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του οίκου, προβάλλοντας ενιαίο μέτωπο και επιμένοντας στη διαχρονική αισθητική του brand.

Η συνεργασία τους έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή επιτυχία του οίκου, ιδίως μετά τη συνεργασία με τη Madonna το 1993, που εκτόξευσε την αναγνωρισιμότητά του.

Ανακοίνωση και διευκρινίσεις

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι η αποχώρηση του Stefano Gabbana αφορά τις διοικητικές του θέσεις στις εταιρείες του ομίλου και δεν συνιστά απομάκρυνση από τον οίκο.

Όπως υπογραμμίζεται, η αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση, ενώ η εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω την οικονομική της κατάσταση, καθώς οι συνομιλίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μεταίχμιο ή επανεκκίνηση;

Η αποχώρηση του Gabbana από τη διοικητική ηγεσία εκλαμβάνεται από αναλυτές είτε ως το τέλος μιας εποχής είτε ως μια στρατηγική επανεκκίνηση για τον ιστορικό οίκο μόδας.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης και χρηματοδότησης θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία της Dolce & Gabbana σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

