Δολοφονία Χαμενεϊ: Πούτιν και Μεντβέντεφ κατά Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «κυνική δολοφονία» που παραβιάζει κάθε ανθρώπινη ηθική και το Διεθνές Δίκαιο

 

 

Δολοφονία Χαμενεϊ: Πούτιν και Μεντβέντεφ κατά Τραμπ
01 Μαρ. 2026 13:40
Pelop News

Σφοδρή αντίδραση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος στον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «κυνική δολοφονία» που παραβιάζει κάθε ανθρώπινη ηθική και το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το πρώτο δείγμα της σκληρής ρωσικής αντίδρασης ήρθε χθες από τον αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι «ο ‘ειρηνοποιός’ (σ.σ. Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο».

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν μια συγκάλυψη. Κανείς δεν αμφέβαλλε. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί τίποτα» σχολίασε στο Telegram ο Μεντβέντεφ.

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνο 249 ετών.

Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Θα δούμε σε 100 χρόνια…» σχολίασε με νόημα ο Ρώσος αξιωματούχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
16:25 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ