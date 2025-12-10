Δωρεάν φάρμακα και προληπτικές εξετάσεις για παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία, ξεκινούν τα δύο νέα προγράμματα

Ξεκινούν δωρεάν φάρμακα υψηλού κόστους για παχυσαρκία και προληπτικές εξέτασεις για νεφρική δυσλειτουργία

Δωρεάν φάρμακα και προληπτικές εξετάσεις για παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία, ξεκινούν τα δύο νέα προγράμματα
10 Δεκ. 2025 10:57
Pelop News

Με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη χθες, ξεκινούν άμεσα δύο νέα εθνικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου για την παχυσαρκία ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους δικαιούχους.

Πρόγραμμα κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας

Προσφέρει:

  • Δωρεάν καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους (GLP-1 αγωνιστές)
  • Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις
  • Εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση και διατροφική καθοδήγηση

Δικαιούχοι: Άτομα με ΔΜΣ ≥ 40 ή ΔΜΣ 37-40 με συννοσηρότητες (π.χ. διαβήτης, υπέρταση, υπνική άπνοια).

Πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης νεφρικής δυσλειτουργίας

Προσφέρει:

  • Δωρεάν εξετάσεις (κρεατινίνη, λευκωματίνη/κρεατινίνη ούρων κ.ά.)
  • Δωρεάν ιατρική αξιολόγηση
  • Καταχώριση αποτελεσμάτων στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Δικαιούχοι: Άτομα υψηλού κινδύνου (διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λπ.).

Πώς συμμετέχετε – Χωρίς καμία συνταγογράφηση

  • Όσοι έχουν ενεργοποιημένη την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματα το παραπεμπτικό στο κινητό τους.
  • Οι υπόλοιποι μπορούν να κλείσουν ραντεβού χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.
  • Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών SMS στους πρώτους δικαιούχους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές. Ήδη εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει χρήση των δωρεάν εξετάσεων “Προλαμβάνω” και πολλοί σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη διάγνωση. Με τα δύο νέα προγράμματα θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την υγεία των Ελλήνων».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη πρόσθεσε: «Παρέχουμε για πρώτη φορά δωρεάν τα πιο σύγχρονα φάρμακα για τη νοσογόνο παχυσαρκία, μαζί με ολιστική φροντίδα. Παράλληλα, εντοπίζουμε έγκαιρα τη σιωπηλή νεφρική νόσο που αποτελεί κορυφαίο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «η τεχνολογία κάνει την πρόληψη πιο εύκολη και προσβάσιμη από ποτέ», ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι τα προγράμματα αποτελούν «ακόμα μία απόδειξη ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης πηγαίνουν άμεσα στην κοινωνία και σώζουν ζωές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ