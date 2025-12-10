Δωρεάν φάρμακα και προληπτικές εξετάσεις για παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία, ξεκινούν τα δύο νέα προγράμματα

Με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη χθες, ξεκινούν άμεσα δύο νέα εθνικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου για την παχυσαρκία ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους δικαιούχους.

Πρόγραμμα κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας

Προσφέρει:

Δωρεάν καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους (GLP-1 αγωνιστές)

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση και διατροφική καθοδήγηση

Δικαιούχοι: Άτομα με ΔΜΣ ≥ 40 ή ΔΜΣ 37-40 με συννοσηρότητες (π.χ. διαβήτης, υπέρταση, υπνική άπνοια).

Πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης νεφρικής δυσλειτουργίας

Προσφέρει:

Δωρεάν εξετάσεις (κρεατινίνη, λευκωματίνη/κρεατινίνη ούρων κ.ά.)

Δωρεάν ιατρική αξιολόγηση

Καταχώριση αποτελεσμάτων στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Δικαιούχοι: Άτομα υψηλού κινδύνου (διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λπ.).

Πώς συμμετέχετε – Χωρίς καμία συνταγογράφηση

Όσοι έχουν ενεργοποιημένη την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματα το παραπεμπτικό στο κινητό τους.

Οι υπόλοιποι μπορούν να κλείσουν ραντεβού χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών SMS στους πρώτους δικαιούχους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές. Ήδη εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει χρήση των δωρεάν εξετάσεων “Προλαμβάνω” και πολλοί σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη διάγνωση. Με τα δύο νέα προγράμματα θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την υγεία των Ελλήνων».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη πρόσθεσε: «Παρέχουμε για πρώτη φορά δωρεάν τα πιο σύγχρονα φάρμακα για τη νοσογόνο παχυσαρκία, μαζί με ολιστική φροντίδα. Παράλληλα, εντοπίζουμε έγκαιρα τη σιωπηλή νεφρική νόσο που αποτελεί κορυφαίο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «η τεχνολογία κάνει την πρόληψη πιο εύκολη και προσβάσιμη από ποτέ», ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι τα προγράμματα αποτελούν «ακόμα μία απόδειξη ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης πηγαίνουν άμεσα στην κοινωνία και σώζουν ζωές».

