Δωρεάν ταξίδι στην Ισλανδία: Ευκαιρία ακόμα και για… «κακούς» φωτογράφους

Ένα ονειρικό ταξίδι στην Ισλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και όσοι δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία στη φωτογραφία.

Η Icelandair λανσάρει τον πρωτότυπο διαγωνισμό «Really bad photographer», αποδεικνύοντας ότι τα εντυπωσιακά τοπία της χώρας μπορούν να κάνουν… ακόμη και τον πιο άπειρο φωτογράφο να δημιουργήσει μοναδικές εικόνες.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Ο νικητής θα απολαύσει:

Ταξίδι 10 ημερών μετ’ επιστροφής στην Ισλανδία

Πλήρως καλυμμένα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή

Χρηματικό ποσό για τα έξοδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Αμοιβή που φτάνει περίπου τις 43.000 ευρώ για τη συμμετοχή και τη χρήση του υλικού

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο συμμετέχων θα κληθεί να φωτογραφίσει τα εντυπωσιακά τοπία της χώρας, από παγετώνες και ηφαίστεια μέχρι το Βόρειο Σέλας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή θα πρέπει:

Να είναι άνω των 21 ετών

Να μην έχει επαγγελματική εμπειρία στη φωτογραφία

Να διαθέτει έγκυρο διαβατήριο

Να πληροί τις προϋποθέσεις ταξιδιού προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ισλανδία

Να είναι άνετος με τη δημιουργία και δημοσίευση περιεχομένου (φωτογραφίες και βίντεο)

Να μπορεί να συμμετέχει σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία

Πώς αυξάνετε τις πιθανότητες επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση στην ιστοσελίδα της καμπάνιας ΕΔΩ, ενώ μπορούν να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους προσθέτοντας ένα σύντομο βίντεο διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, εξηγώντας γιατί αξίζουν να επιλεγούν.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η προθεσμία για συμμετοχή στον διαγωνισμό λήγει στις 30 Απριλίου 2026.

Μια εμπειρία ζωής

Η Ισλανδία, γνωστή ως «γη της φωτιάς και του πάγου», αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς παγκοσμίως, με μοναδικά φυσικά τοπία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Ο διαγωνισμός της Icelandair δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να ζήσει αυτή την εμπειρία χωρίς κόστος, αποδεικνύοντας ότι τελικά… δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να απολαύσεις ένα επαγγελματικό ταξίδι.

