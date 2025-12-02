Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται

Φέτος, το Δώρο Χριστουγέννων θα δοθεί νωρίτερα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 21ης Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Οι εργοδότες οφείλουν να πιστώσουν το ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

  • Το δώρο υπολογίζεται με βάση τον μισθό ή το ημερομίσθιο και αφορά την περίοδο 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

  • Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν ολόκληρη την περίοδο δικαιούνται πλήρες δώρο: έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

  • Για όσους εργάστηκαν μέρος της περιόδου, το δώρο είναι αναλογικό: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

  • Βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, αν η σύμβαση λήξει νωρίτερα, οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.) διαθέτουν online εφαρμογή για υπολογισμό του δώρου: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μπορεί να συντάξει μηνυτήρια αναφορά και να κινήσει αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του εργοδότη. Καταγγελίες γίνονται επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης.

