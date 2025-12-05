Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται και γιατί φέτος θα πληρωθεί νωρίτερα

Φέτος, το δώρο Χριστουγέννων που καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθεί νωρίτερα, αφού η 21η Δεκεμβρίου –η καταληκτική ημερομηνία βάσει νομοθεσίας– πέφτει Κυριακή. Όπως επισημαίνει η Επιθεώρηση Εργασίας, ο χρόνος καταβολής ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 19040/81, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.1082/80.

Ποιοι δικαιούνται δώρο

Τόσο οι εργαζόμενοι με μισθό, όσο και εκείνοι με ημερομίσθιο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, αρκεί να είχαν ενεργή εργασιακή σχέση μέσα στο διάστημα:

1 Μαΐου 2025 – 31 Δεκεμβρίου 2025

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, ή –στην περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας νωρίτερα– οι αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Πώς υπολογίζεται το δώρο

Το ποσό αντιστοιχεί σε:

Έναν μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς

25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Εάν ο εργαζόμενος αποχώρησε ή απολύθηκε πριν τις 10 Δεκεμβρίου αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού:

Λαμβάνει 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας, ή

Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Όταν ο εργοδότης δεν πληρώσει το δώρο εγκαίρως

Η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε:

Καταγγελία (επώνυμη ή ανώνυμη) στο 1555

Προσφυγή στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας

Υποβολή μήνυσης στο αστυνομικό τμήμα, ενεργοποιώντας αυτόφωρη διαδικασία.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει εντατικούς ελέγχους κατά την εορταστική περίοδο, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι

Αναλυτικές πληροφορίες και ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού του δώρου υπάρχουν στο kepea.gr της ΓΣΕΕ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας.

