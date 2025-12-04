Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται

Η διαδικασία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Επειδή η νόμιμη προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου συμπίπτει φέτος με Κυριακή, οι εργοδότες υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ποσό το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων

Το ύψος του Δώρου καθορίζεται από τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού εκτείνεται κάθε χρόνο από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου.

Όσοι εργάστηκαν χωρίς διακοπές σε όλο το διάστημα δικαιούνται:

Έναν μηνιαίο μισθό , εφόσον αμείβονται με μισθό.

25 ημερομίσθια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο.

Αναλογικό Δώρο

Για τους εργαζόμενους που δεν απασχολήθηκαν σε όλη την περίοδο, το Δώρο υπολογίζεται αναλογικά:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης.

Ακόμη και για απασχόληση μικρότερη των 19 ημερών, καταβάλλεται το ανάλογο κλάσμα.

Τι θεωρείται χρόνος εργασίας

Πέρα από το πραγματικό διάστημα εργασίας, λαμβάνονται υπόψη και οι νόμιμες άδειες, όπως η ετήσια άδεια, η άδεια μητρότητας και οι πρώτες τρεις ημέρες ασθένειας (χωρίς επίδομα).

Δεν υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

