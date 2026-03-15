Δώρο Πάσχα 2026: Όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

15 Μαρ. 2026 12:30
Pelop News

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2026. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική από τον νόμο και πρέπει να γίνει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026. Καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για μη καταβολή δεν επιτρέπεται.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα

Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης:

  • Αορίστου ή ορισμένου χρόνου

  • Πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

  1. Για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου:

    • Με μισθό: μισός μηνιαίος μισθός

    • Με ημερομίσθιο: 15 ημερομίσθια

  2. Για αναλογία Δώρου Πάσχα σε μερική διάρκεια εργασίας:

    • Με μισθό: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα εργασίας

    • Με ημερομίσθιο: ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας

    • Αν η εργασία διαρκεί λιγότερο από 8 ημέρες: ανάλογο κλάσμα

  3. Ημερολογιακές απουσίες

    • Συνυπολογίζονται οι νόμιμες απουσίες, όπως:

      • Ετήσια άδεια

      • Άδεια μητρότητας

      • Σπουδαστική άδεια

    • Ασθένεια: υπολογίζονται μόνο τα τριήμερα ασθενείας που δεν επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό φορέα.

  4. Βάση υπολογισμού

    • Οι αποδοχές που καταβάλλονται την 15η ημέρα πριν το Πάσχα

    • Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί: αποδοχές κατά τη λήξη της εργασίας

    • Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται:

      • Μισθός ή ημερομίσθιο

      • Υπερωρίες, νόμιμη υπερεργασία

      • Επίδομα αδείας

      • Επιδόματα τροφής, κατοικίας ή άλλα περιοδικά

  5. Προσαύξηση για επίδομα αδείας

    • Ο μισθωτός λαμβάνει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με συντελεστή αδείας 0,041666

    • Παράδειγμα: Δώρο 900€ → με προσαύξηση 938€

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν ότι το Δώρο Πάσχα καλύπτει πλήρως τις νόμιμες αποδοχές και τα επιδόματα που δικαιούνται.

