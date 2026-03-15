Δώρο Πάσχα 2026: Όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2026. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική από τον νόμο και πρέπει να γίνει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026. Καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για μη καταβολή δεν επιτρέπεται.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα

Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης:

Αορίστου ή ορισμένου χρόνου

Πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου: Με μισθό: μισός μηνιαίος μισθός

Με ημερομίσθιο: 15 ημερομίσθια Για αναλογία Δώρου Πάσχα σε μερική διάρκεια εργασίας: Με μισθό: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα εργασίας

Με ημερομίσθιο: ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας

Αν η εργασία διαρκεί λιγότερο από 8 ημέρες: ανάλογο κλάσμα Ημερολογιακές απουσίες Συνυπολογίζονται οι νόμιμες απουσίες, όπως: Ετήσια άδεια Άδεια μητρότητας Σπουδαστική άδεια

Ασθένεια: υπολογίζονται μόνο τα τριήμερα ασθενείας που δεν επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό φορέα. Βάση υπολογισμού Οι αποδοχές που καταβάλλονται την 15η ημέρα πριν το Πάσχα

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί: αποδοχές κατά τη λήξη της εργασίας

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: Μισθός ή ημερομίσθιο Υπερωρίες, νόμιμη υπερεργασία Επίδομα αδείας Επιδόματα τροφής, κατοικίας ή άλλα περιοδικά

Προσαύξηση για επίδομα αδείας Ο μισθωτός λαμβάνει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με συντελεστή αδείας 0,041666

Παράδειγμα: Δώρο 900€ → με προσαύξηση 938€

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν ότι το Δώρο Πάσχα καλύπτει πλήρως τις νόμιμες αποδοχές και τα επιδόματα που δικαιούνται.