Δώρο Πάσχα 2026: Όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2026. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική από τον νόμο και πρέπει να γίνει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026. Καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για μη καταβολή δεν επιτρέπεται.
Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα
Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης:
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
Για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου:
Για αναλογία Δώρου Πάσχα σε μερική διάρκεια εργασίας:
Με μισθό: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα εργασίας
Με ημερομίσθιο: ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας
Αν η εργασία διαρκεί λιγότερο από 8 ημέρες: ανάλογο κλάσμα
Ημερολογιακές απουσίες
Συνυπολογίζονται οι νόμιμες απουσίες, όπως:
Ετήσια άδεια
Άδεια μητρότητας
Σπουδαστική άδεια
Ασθένεια: υπολογίζονται μόνο τα τριήμερα ασθενείας που δεν επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό φορέα.
Βάση υπολογισμού
Οι αποδοχές που καταβάλλονται την 15η ημέρα πριν το Πάσχα
Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί: αποδοχές κατά τη λήξη της εργασίας
Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται:
Μισθός ή ημερομίσθιο
Υπερωρίες, νόμιμη υπερεργασία
Επίδομα αδείας
Επιδόματα τροφής, κατοικίας ή άλλα περιοδικά
Προσαύξηση για επίδομα αδείας
Ο μισθωτός λαμβάνει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με συντελεστή αδείας 0,041666
Παράδειγμα: Δώρο 900€ → με προσαύξηση 938€
Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν ότι το Δώρο Πάσχα καλύπτει πλήρως τις νόμιμες αποδοχές και τα επιδόματα που δικαιούνται.
