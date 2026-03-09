Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ μπορεί να δοθεί και νωρίτερα, όχι όμως αργότερα. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους. Αν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μισθό, ή 15 ημερομίσθια, εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο.

Αν η διάρκεια της εργασίας είναι μικρότερη, τότε το Δώρο καταβάλλεται αναλογικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος δικαιούται 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας. Αν έχει εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου, δηλαδή τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλονται κατά τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, τότε ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν την ημέρα λύσης της σύμβασης. Το Δώρο υπόκειται και σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, καθώς και σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Η μη καταβολή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη. Για αυτό, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τη σωστή περίοδο υπολογισμού, τις τακτικές αποδοχές και τις ημέρες που συνυπολογίζονται ή αφαιρούνται.

