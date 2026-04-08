Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη η τελευταία ημέρα για το Δώρο Πάσχα 2026.

08 Απρ. 2026 10:43
Pelop News

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, εκπνέει η θεσμοθετημένη προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Η Επιθεώρηση Εργασίας υπενθυμίζει ότι η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, τίθεται σε ισχύ η αυτόφωρη διαδικασία για τους παραβάτες εργοδότες.

Παρόλο που η νομική προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα, η λειτουργία των τραπεζών καθορίζει το πότε θα φανούν τα χρήματα:

  • Εντός ίδιας τράπεζας: Η μεταφορά γίνεται ακαριαία μέχρι τις 23:59.

  • Μεταφορά από άλλη τράπεζα (έμβασμα): Η εντολή πρέπει να δοθεί έως τις 14:00 – 16:00 για να πιστωθεί αυθημερόν.

  • Προσοχή στο τετραήμερο: Λόγω των τραπεζικών αργιών (Μ. Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα), αν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί σήμερα, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν την ερχόμενη Τρίτη.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2026

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν την 28η Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού (από 880€ σε 920€) που ξεκίνησε την 1η Απριλίου δεν επηρεάζει το φετινό δώρο, αλλά θα φανεί στους επόμενους μισθούς.

  • Μισθωτοί: Μισός μηνιαίος μισθός (για εργασία από 1/1 έως 30/4).

  • Ημερομίσθιοι: 15 ημερομίσθια.

  • Προσαύξηση: Το ποσό καταβάλλεται προσαυξημένο με τον συντελεστή επιδόματος αδείας (0,04166).

Τι να κάνετε αν δεν πληρωθείτε

Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται η πληρωμή σε είδος (δωροεπιταγές κ.λπ.). Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το ποσό σήμερα:

  • Μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας.

  • Μπορείτε να υποβάλετε μήνυση απευθείας σε Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας το αυτόφωρο.

  • Χρησιμοποιήστε τη γραμμή 1555 ή την online πλατφόρμα της Επιθεώρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
10:13 Τρομερό περιστατικό στην Κρήτη: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ