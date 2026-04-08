Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, εκπνέει η θεσμοθετημένη προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Η Επιθεώρηση Εργασίας υπενθυμίζει ότι η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, τίθεται σε ισχύ η αυτόφωρη διαδικασία για τους παραβάτες εργοδότες.

Παρόλο που η νομική προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα, η λειτουργία των τραπεζών καθορίζει το πότε θα φανούν τα χρήματα:

Εντός ίδιας τράπεζας: Η μεταφορά γίνεται ακαριαία μέχρι τις 23:59.

Μεταφορά από άλλη τράπεζα (έμβασμα): Η εντολή πρέπει να δοθεί έως τις 14:00 – 16:00 για να πιστωθεί αυθημερόν.

Προσοχή στο τετραήμερο: Λόγω των τραπεζικών αργιών (Μ. Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα), αν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί σήμερα, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν την ερχόμενη Τρίτη.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2026

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν την 28η Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού (από 880€ σε 920€) που ξεκίνησε την 1η Απριλίου δεν επηρεάζει το φετινό δώρο, αλλά θα φανεί στους επόμενους μισθούς.

Μισθωτοί: Μισός μηνιαίος μισθός (για εργασία από 1/1 έως 30/4).

Ημερομίσθιοι: 15 ημερομίσθια.

Προσαύξηση: Το ποσό καταβάλλεται προσαυξημένο με τον συντελεστή επιδόματος αδείας (0,04166).

Τι να κάνετε αν δεν πληρωθείτε

Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται η πληρωμή σε είδος (δωροεπιταγές κ.λπ.). Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το ποσό σήμερα:

Μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας .

Μπορείτε να υποβάλετε μήνυση απευθείας σε Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας το αυτόφωρο.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή 1555 ή την online πλατφόρμα της Επιθεώρησης.

