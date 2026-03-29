Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους. Φέτος, λόγω του νωπού Πάσχα, οι περίπου 700.000 μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν θα δουν αυξημένο το δώρο σύμφωνα με τον νέο μισθό, καθώς ο νόμος ορίζει ότι υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της 28ης Μαρτίου, πριν την εφαρμογή του νέου μισθού.

Συγκεκριμένα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

458,33 € για τον νεοπροσλαμβανόμενο

504,17 € για τον μισθωτό με μία τριετία

550,00 € για δύο τριετίες

595,83 € για τρεις τριετίες

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ:

Καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπολογίζεται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου.

Οι μισθωτοί με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν μισό μισθό, ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν 15 ημερομίσθια.

Αν η απασχόληση καλύπτει μέρος της περιόδου, καταβάλλεται αναλογία του δώρου.

Συνυπολογίζονται ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας ή σπουδαστική άδεια. Στην περίπτωση ασθένειας, προσμετρώνται μόνο οι πρώτες τρεις ημέρες απουσίας.

Αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, όπως:

Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο

Υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών, αργιών ή νύχτας

Πριμ παραγωγικότητας

Επίδομα κατοικίας και άδειας

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί

Εάν δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα εντός της προθεσμίας, οι εργαζόμενοι ή τα συνδικαλιστικά τους όργανα μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά και να ενεργοποιηθεί ακόμη και η διαδικασία αυτοφώρου, που μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες. Οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στους εργοδότες που δεν τηρούν τον νόμο.

