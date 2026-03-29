Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

29 Μαρ. 2026 11:57
Έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους. Φέτος, λόγω του νωπού Πάσχα, οι περίπου 700.000 μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν θα δουν αυξημένο το δώρο σύμφωνα με τον νέο μισθό, καθώς ο νόμος ορίζει ότι υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της 28ης Μαρτίου, πριν την εφαρμογή του νέου μισθού.

Συγκεκριμένα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • 458,33 € για τον νεοπροσλαμβανόμενο
  • 504,17 € για τον μισθωτό με μία τριετία
  • 550,00 € για δύο τριετίες
  • 595,83 € για τρεις τριετίες

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ:

  • Καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπολογίζεται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου.
  • Οι μισθωτοί με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν μισό μισθό, ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν 15 ημερομίσθια.
  • Αν η απασχόληση καλύπτει μέρος της περιόδου, καταβάλλεται αναλογία του δώρου.
  • Συνυπολογίζονται ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας ή σπουδαστική άδεια. Στην περίπτωση ασθένειας, προσμετρώνται μόνο οι πρώτες τρεις ημέρες απουσίας.

Αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, όπως:

  • Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο
  • Υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών, αργιών ή νύχτας
  • Πριμ παραγωγικότητας
  • Επίδομα κατοικίας και άδειας

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί

Εάν δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα εντός της προθεσμίας, οι εργαζόμενοι ή τα συνδικαλιστικά τους όργανα μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά και να ενεργοποιηθεί ακόμη και η διαδικασία αυτοφώρου, που μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες. Οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στους εργοδότες που δεν τηρούν τον νόμο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
10:34 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
