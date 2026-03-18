Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για την πληρωμή και τον υπολογισμό του ποσού

Χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένουν την καταβολή του Δώρου Πάσχα, μιας παροχής που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών. Η πληρωμή του πρέπει να γίνει το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ για το 2026 η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στην 8η Απριλίου. Ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από την προθεσμία αυτή.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε η σύμβασή τους είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το ποσό δίνεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Η μη καταβολή του εντός της νόμιμης προθεσμίας μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Απριλίου κάθε έτους. Αν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί σε όλο αυτό το διάστημα, δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό ή 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Αν η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε όλο το παραπάνω διάστημα, τότε το ποσό καταβάλλεται αναλογικά. Ειδικότερα, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή το αντίστοιχο μέρος από τα 15 ημερομίσθια. Αν η διάρκεια της απασχόλησης είναι μικρότερη από οκτώ ημέρες, καταβάλλεται το ανάλογο κλάσμα.

Στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας, με τη σχετική προσαύξηση. Το ΚΕΠΕΑ έχει δημοσιεύσει και αντίστοιχους πίνακες συντελεστών, καθώς και ηλεκτρονικές εφαρμογές για τον υπολογισμό του ποσού ανά κατηγορία εργαζομένων.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά:

τη σωστή περίοδο υπολογισμού

τις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

τις ημέρες που τυχόν δεν συνυπολογίζονται στον υπολογισμό

Η σωστή εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει την ομαλή καταβολή του Δώρου Πάσχα και περιορίζει τον κίνδυνο λαθών ή διαφορών ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.

