Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κάλυψη εισόδων σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Σενάρια προετοιμασίας για πιθανή επίθεση

Δορυφορικά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Institute for Science and International Security δείχνουν αλλαγές στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ενδεχόμενα προληπτικά μέτρα ενόψει πιθανής στρατιωτικής απειλής.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κάλυψη εισόδων σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν - Σενάρια προετοιμασίας για πιθανή επίθεση
10 Φεβ. 2026 11:33
Pelop News

Καλυμμένες με μεγάλες ποσότητες χώματος εμφανίζονται οι είσοδοι σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποίησε το Institute for Science and International Security, ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως πιθανή προετοιμασία της Τεχεράνης απέναντι σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή και τις δύο χώρες.

Το Ινστιτούτο, που παρακολουθεί διαχρονικά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ότι οι μεσαίες και νότιες είσοδοι των σηράγγων έχουν καλυφθεί πλήρως με χώμα και δεν διακρίνονται πλέον, ενώ και η βορειότερη είσοδος –η οποία διαθέτει ήδη πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας– παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα. Παράλληλα, δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των εισόδων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων από ενδεχόμενη αεροπορική επίθεση, αλλά και στη δυσχέρανση πρόσβασης σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης ειδικών δυνάμεων, με στόχο πιθανή κατάσχεση ή καταστροφή πυρηνικού υλικού.

Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο μεταφοράς εξοπλισμού ή υλικών στο εσωτερικό των σηράγγων για λόγους προστασίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση γι’ αυτό.

Παρόμοιες προετοιμασίες είχαν καταγραφεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και πριν από στρατιωτική επιχείρηση που είχε πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το καλοκαίρι του 2025, γεγονός που εντείνει τις εκτιμήσεις για αυξημένη ανησυχία της Τεχεράνης ως προς το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

