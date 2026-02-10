Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κάλυψη εισόδων σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Σενάρια προετοιμασίας για πιθανή επίθεση

Καλυμμένες με μεγάλες ποσότητες χώματος εμφανίζονται οι είσοδοι σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποίησε το Institute for Science and International Security, ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως πιθανή προετοιμασία της Τεχεράνης απέναντι σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή και τις δύο χώρες.

Το Ινστιτούτο, που παρακολουθεί διαχρονικά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ότι οι μεσαίες και νότιες είσοδοι των σηράγγων έχουν καλυφθεί πλήρως με χώμα και δεν διακρίνονται πλέον, ενώ και η βορειότερη είσοδος –η οποία διαθέτει ήδη πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας– παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα. Παράλληλα, δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των εισόδων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων από ενδεχόμενη αεροπορική επίθεση, αλλά και στη δυσχέρανση πρόσβασης σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης ειδικών δυνάμεων, με στόχο πιθανή κατάσχεση ή καταστροφή πυρηνικού υλικού.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο μεταφοράς εξοπλισμού ή υλικών στο εσωτερικό των σηράγγων για λόγους προστασίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση γι’ αυτό.

Παρόμοιες προετοιμασίες είχαν καταγραφεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και πριν από στρατιωτική επιχείρηση που είχε πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το καλοκαίρι του 2025, γεγονός που εντείνει τις εκτιμήσεις για αυξημένη ανησυχία της Τεχεράνης ως προς το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



