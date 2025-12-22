Δραματική επιχείρηση διάσωσης άνδρα από γκρεμό στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο τραυματίας ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του κατά την επιχείρηση διάσωσης, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

22 Δεκ. 2025 8:41
Pelop News

Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για άνδρα που έπεσε όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, σε γκρεμό λίγων μέτρων, στην περιοχή του παλιού Αγίου Χριστοφόρου, στο Αγρίνιο.

Ο 43χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό στην πλαγιά του αλσυλλίου μεταξύ της οδού Αγίου Χριστοφόρου και της οδού Γούναρη. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κλήθηκε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει.Τις προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκόλεψε η πυκνή βλάστηση.

Επί τόπου έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα από την οδό Γούναρη για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμένος άνδρας είχε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του πρόκειται να εκτιμηθεί από τους ιατρούς του νοσοκομείου.

