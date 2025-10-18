Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Κίσσαμο: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

Μεγάλη επιχείρηση της 3ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής στήθηκε στην Κίσσαμο Χανίων για τη διάσωση δύο Ιταλίδων πεζοπόρων -μητέρας και κόρης- που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή, με τη μία να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

18 Οκτ. 2025 14:36
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις Αρχές των Χανίων, όταν δύο τουρίστριες από την Ιταλία, μια 65χρονη και η 33χρονη κόρη της, εγκλωβίστηκαν σε εξαιρετικά δύσβατο μονοπάτι στην Κίσσαμο και αδυνατούσαν να συνεχίσουν την πεζοπορία τους.

Οι δύο γυναίκες είχαν ξεκινήσει μια απαιτητική διαδρομή, όταν η 65χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποβληθεί το προηγούμενο έτος σε καρδιολογική επέμβαση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Τρομοκρατημένες, ειδοποίησαν τις Αρχές ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων. Οι διασώστες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, που κινήθηκαν πεζή από διαφορετικά σημεία — Μπάλο και Φαλάσαρνα — για να εντοπίσουν τις δύο γυναίκες.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε αντίξοες συνθήκες, καθώς το μονοπάτι ήταν στενό και επικίνδυνο. Μετά από αρκετές ώρες, οι δύο πεζοπόροι εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις δύο γυναίκες να παραδίδονται σε πλήρη εξάντληση στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ανέμενε σε σημείο προσβάσιμο από όχημα. Ευτυχώς, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.
