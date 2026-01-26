Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!

Προβεβλημένος στα ΜΜΕ ο συλληφθείς. Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το κατάστημα για διακίνηση ηρωίνης  και κοκαΐνης

Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
26 Ιαν. 2026 16:24
Pelop News

Σε γνωστό ιδιοκτήτη παραδοσιακού σουβλατζίδικου πέρασαν χειροπέδες   αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών με την κατηγορία της διακίνησης ουσιών, με τις διωκτικές Αρχές, να εντοπίζουν τιμοκατάλογο για ηρωίνη και κοκαΐνη.

Πρόκειται, για 55χρονο με παρουσία και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθότι διέθετε από τα πιο γνωστά καταστήματα εστίασης στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ ο 55χρονος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του, χρησιμοποιώντας την ως κάλυψη για την παράνομη δραστηριότητά του. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει ποινικό παρελθόν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 για κατοχή ποσότητας κάνναβης, ενώ το 1996 είχε συλληφθεί ξανά για ληστεία κατά συναυτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών έγινε μετά την αγορά 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης έναντι του ποσού των 50 ευρώ, εντός του καταστήματος εστίασης με πωλητή τον 55χρονο και αγοραστή έναν 60χρονο.

Ο ιδιοκτήτης του σουβλατζίδικουήταν ιδιαίτερα κοινωνικός, ενώ έχτιζε προσεκτικά το προφίλ του, αφού δεν έχανε ευκαιρία να φωτογραφηθεί με άτομα του καλλιτεχνικού και τηλεοπτικού χώρου, ενώ έχει δώσει και συνεντεύξεις στα Μέσα. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης θέλουν έναν 76χρονο Παλαιστίνιο να ήταν αυτός που προμήθευε τον 55χρονο με ναρκωτικές ουσίες κι αυτός στη συνέχεια να τις «σπρώχνει» σε τοξικομανείς.

Από την έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε και τιμοκατάλογος, καθώς ένα γραμμάριο ηρωίνης κόστιζε 20-25 ευρώ, ενώ ένα γραμμάριο κοκαΐνης έφτανε τα 80 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών στο σουβλατζίδικο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη 43 γραμμαρίων και 3 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 46 γραμμαρίων.

