Δράσεις πρόληψης και ψυχικής ενδυνάμωσης στα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων από το Κέντρο «Καλλίπολις»

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και σταθερής συνεργασίας του Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» με τις σχολικές μονάδες του Δήμος Καλαβρύτων, υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τον μήνα Δεκέμβριο παρεμβάσεις με στόχο την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών.

Στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ψυχική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών», στην οποία συμμετείχαν συνολικά 16 εκπαιδευτικοί από το Νηπιαγωγείο Κλειτορίας, το Νηπιαγωγείο Σκεπαστού, το Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων, το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων και το Γυμνάσιο Καλαβρύτων. Η συνάντηση εστίασε στην υποστήριξη του ρόλου των εκπαιδευτικών και στην ενίσχυση δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη διαχείριση απαιτητικών συνθηκών της σχολικής καθημερινότητας.

Παράλληλα, στο Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων υλοποιήθηκε παρέμβαση σε 40 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, με επίκεντρο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας των εφήβων στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της δράσης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τις μορφές εθισμού και τις επιπτώσεις τους στην αυτοεικόνα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχολογία των νέων.

Μέσα από βιωματικές διαδικασίες, δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αυτοπροστασίας και της υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς, με στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαβρύτων αποτελεί φορέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις». Για το επόμενο διάστημα έχουν ήδη προγραμματιστεί επιπλέον δράσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς των σχολικών μονάδων του Δήμου, ενισχύοντας περαιτέρω το πλέγμα πρόληψης και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας.

