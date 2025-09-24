Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας

Η Υπηρεσία Ασύλου ξεκίνησε τη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του 24χρονου που συνελήφθη μετά από διαδοχικές επιθέσεις στην Ομόνοια και τη γύρω περιοχή — έχει ζητηθεί και επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

24 Σεπ. 2025 14:59
Pelop News

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει δρομολογήσει την εξέταση της ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του 24χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη μετά από σειρά βίαιων περιστατικών στο κέντρο της Αθήνας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Υπηρεσία έχει ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία την επίσημη ενημέρωση και τα σχετικά στοιχεία.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης, τέτοια βήματα θα λαμβάνονται κάθε φορά που δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία αναθεώρησης του καθεστώτος ασύλου και θα προχωρήσει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το χρονικό των επεισοδίων, όπως έχουν καταγραφεί: νωρίτερα ο 24χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γυάλινο μπουκάλι σε έναν αλλοδαπό επί της οδού Μάρνης, τραυματίζοντας τον και αφαιρώντας του ένα τσαντάκι που, σύμφωνα με τον παθόντα, περιείχε περίπου 600 ευρώ. Αργότερα, στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, επιχείρησε με ψαλίδι να τραυματίσει μία περαστική γυναίκα. Δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ επενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν· κατά την προσπάθεια σύλληψης ο 24χρονος έπληξε τον έναν αστυνομικό στο κράνος και δάγκωσε τον άλλο στο πόδι. Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Μετά την ακινητοποίηση του δράστη, αυτός οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Ομόνοιας και οι αρχές προχώρησαν σε συλλογή στοιχείων προκειμένου να στηριχθεί και η διαδικασία αναθεώρησης του ασύλου. Οι περαιτέρω ενέργειες (ποινικές και διοικητικές) θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών.
