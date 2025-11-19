Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 19 Νοεμβρίου 2025, στην Αχαΐα έχουν ιδρυθεί 2.090 νέες επιχειρήσεις, ενώ 517 έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

19 Νοέ. 2025 16:46
Pelop News

Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα για το 2025, με την Αχαΐα να πρωταγωνιστεί στη δυναμική πορεία των νέων εγγραφών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η χρονιά καταγράφει ήδη καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2024, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Εκρηκτική αύξηση στην Αχαΐα – Πάνω από 2.000 ενεργές επιχειρήσεις
Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 19 Νοεμβρίου 2025, στην Αχαΐα έχουν ιδρυθεί 2.090 νέες επιχειρήσεις, ενώ 517 έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων φτάνει τις 2.076. Συγκριτικά, το 2024 είχαν δημιουργηθεί 1.852 νέες επιχειρήσεις και είχαν κλείσει 577, γεγονός που δείχνει ότι ήδη το 2025 ξεπερνά σε ρυθμούς ανάπτυξης την προηγούμενη χρονιά.

Αντίστοιχη εικόνα και στη Δυτική Ελλάδα
Η τάση είναι ανάλογη σε επίπεδο Περιφέρειας. Από την αρχή του έτους έως τις 19 Νοεμβρίου έχουν ανοίξει 3.242 επιχειρήσεις και έχουν διαγραφεί 981. Το 2024 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 3.013 ενάρξεις και 1.169 «λουκέτα». Το 2025, λοιπόν, εμφανίζει πιο ισχυρή δυναμική, τόσο στην αύξηση των νέων επιχειρήσεων όσο και στη συγκράτηση των διαγραφών.

Ποιοι κλάδοι οδηγούν την άνοδο στην Αχαΐα
Οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες κατευθύνονται σε δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και στα συνεργεία, όπου έχουν καταγραφεί 436 νέες εγγραφές.

Ακολουθούν οι κλάδοι:

  • μεταφορά και αποθήκευση: 287
  • επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 228
  • παροχή καταλυμάτων και εστίασης: 192
  • κατασκευές: 163

Τα δεδομένα αποτυπώνουν ότι η περιοχή, και ειδικά η Αχαΐα, παραμένει ζωντανή επιχειρηματικά, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και πρωτοβουλίες.

Ανάκαμψη με προκλήσεις
Παρά τη σαφή βελτίωση των δεικτών, εκπρόσωποι της αγοράς σημειώνουν ότι η θετική πορεία δεν σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει γίνει εύκολο. Αντιθέτως, οι πιέσεις παραμένουν: το λειτουργικό κόστος παραμένει υψηλό, η κατανάλωση δεν έχει επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα και η κερδοφορία συνεχίζει να συμπιέζεται.

Ωστόσο, η αύξηση των νέων εγγραφών και η μείωση των διαγραφών αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι, παρά τις δυσκολίες, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες επιλέγουν να κάνουν το βήμα και να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό, όπως τονίζεται από παράγοντες της αγοράς, δημιουργεί ένα πλέγμα αισιοδοξίας που μπορεί να αποτελέσει βάση για ακόμη πιο σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

