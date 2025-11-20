Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»

Με τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, καθώς και με σημαντικές τοποθετήσεις άνοιξε η «αυλαία» στο 2ο ετήσιο συνέδριο επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα.

Το φετινό συνέδριο έχει ως θέμα: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων» και τα μέλη του ΕΛΣΕΚΕΚ καλωσόρισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου και πρόεδρος του Ομίλου Master Βασίλης Μανωλίτσης, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Στόχος μας κάθε χρόνο είναι να συζητάμε σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας και φέτος επιλέξαμε το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού με πολλά ενδιαφέροντα πάνελ και εξειδικευμένους ομιλητές».

Παράλληλα, βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό απηύθυνε και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Ιωάννα Χορμόβα, η οποία στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στην κατάρτιση.

Ακολούθησαν τρεις one to one συζητήσεις, τις οποίες συντόνισε η παρουσιάστρια ειδήσεων της τηλεόρασης του Alpha Μαρία Νικόλτσιου.

Στην πρώτη ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις, αλλά και στη μάχη της κυβέρνησης κατά της ανεργίας: «Προσπαθούμε να καταγράψουμε τις νέες προκλήσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι λόγω της δομής της ελληνικής οικονομίας θα επηρεαστούμε λίγο πιο αργά από τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογική εξέλιξη, όπως π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη, όμως ήδη βλέπουμε κάποιες παρενέργειες, δηλαδή θέσεις εργασίας να αναπληρώνονται από τις μηχανές. Σημαντικά προβλήματα αυτήν τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις επιλογές των Ελλήνων για εργασία, παρουσιάζουν οι αγροτικές καλλιέργειες, τα οικοδομικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που έχουν τη λογική της εποχικότητας, κ.ά. Οι Ελληνες θέλουν σταθερότητα και καλούς μισθούς. Η κατάρτιση παίζει σοβαρό ρόλο στο να μπει κάποιος στην αγορά εργασίας. Οταν έχεις σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης με πάνω από 500.000 ωφελούμενους, τότε μόνο αισιοδοξία μπορεί να υπάρχει. Αν έχεις υψηλή ανεργία, τότε είσαι σε μια υποδεέστερη θέση για να μπεις στην αγορά εργασίας. Αν, όμως, η ανεργία είναι στο 8%, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, ισχυροποιείς τη θέση του εργαζόμενου. Στόχος μας είναι να έχουμε σταθερές θέσεις εργασίας και καλά αμειβόμενες. Θέλουμε ποιοτικότερη κατάρτιση, γιατί αυτό θα έχει πρακτικότερο αποτέλεσμα στην αγορά εργασία».

Στη δεύτερη one to one συζήτηση ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Γιάννης Βουτσινάς μίλησε για τη συμβολή των Επιμελητηρίων στην αξιοποίηση των καταρτιζόμενων: «Από όταν ασχολήθηκα με τον επιμελητηριακό θεσμό, έθεσα ως προτεραιότητα και είχα ως όραμα τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Είναι κομβική η διάγνωση ειδικοτήτων και αναγκών ανά περιφέρεια και ανά δήμο. Δεν μπορεί να αστικοποιείται η Ελλάδα, αλλά πρέπει να ενισχύεται όλη η χώρα. Για την επιχειρηματικότητα, είναι πολύ σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας. Θέλουμε ανθρώπους με κατάρτιση και προσαρμοστικότητα σε αυτά που έρχονται. Δεν πιστεύουμε ότι έχουν αξιοποιηθεί όπως πρέπει όλοι αυτοί οι πόροι που παρέχονται στην κατάρτιση της χώρας μας. Είναι σημαντικό να δημιουργείται υπεραξία και να αξιοποιείται. Πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου, να υπάρχει ένας φάκελος για να ξέρουμε πως αξιοποιήθηκαν αυτοί που καταρτίστηκαν, να υπάρχει μια γεωγραφία ειδικοτήτων».

Και στην τρίτη one to one συζήτηση, που είχε ως θέμα «Ερευνητικά έργα, τεχνητή νοημοσύνη και ο ρόλος τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό», ο γενικός γραμματέας Ερευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης Τάσος Γαϊτάνης μίλησε το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας: «Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχει χρηματοδοτηθεί για να δημιουργήσει το AI Factory. Με αυτόν τον υπερυπολογιστή που δημιουργούμε, η Ελλάδα θα είναι μέσα στις 30 καλύτερες χώρες του κόσμου στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορεί να χειρίζεται πολύ γρήγορα πολλά δεδομένα στην Υγεία, στο Περιβάλλον και στον Πολιτισμό. Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χαμηλό ρυθμό απορρόφησης της τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει όλο αυτό θα παίξουν τα Επιμελητήρια, τα οποία γνωρίζουν τις ανάγκες των κλάδων τους. Η Πολιτεία δίνει σημαντικές φοροαπαλλαγές για κίνητρο στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπουν στη λογική της έρευνας και της ανάπτυξης. Η Ευρώπη αναδεικνύει την έρευνα ως το μέσο για να καλύψει τη χαμένη της ανταγωνιστικότητα σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα. Αν η Ελλάδα θέλει να επενδύσει στην οικονομία της γνώσης πρέπει να σχεδιάζει πολιτικές και να τις εφαρμόζει πολύ γρήγορα. Ενα νέο Υπουργείο θα βοηθήσει πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση».

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και η πρώτη συνεδρία της πρώτης ημέρας, με θέμα «Ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές δεξιότητες – Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην κατάρτιση των εργαζομένων». Ομιλητές ήταν η ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Ολγα Καφετζοπούλου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΟΠΑ Ειρήνη Νικάνδρου και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της τηλεόρασης του Alpha Αντζελα Αλεσσανδρή.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, στάθηκαν στον ρόλο των επιχειρήσεων ως φορέων διά βίου μάθησης και στην ανάγκη διασύνδεσης εκπαίδευσης, τεχνολογίας και αγοράς εργασίας.

