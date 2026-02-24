Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και υλοποιήθηκε με ευθύνη και συντονισμό της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κας. Ελένης Αλμπάνη.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
24 Φεβ. 2026 13:46
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ενεργό και εξωστρεφή ρόλο του Ιδρύματος στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και υλοποιήθηκε με ευθύνη και συντονισμό της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κας. Ελένης Αλμπάνη.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Βίλα Κόλλα, στο Κουκούλι, με τις δράσεις της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», όπου παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες που συνέδεσαν τη γνώση με το παιχνίδι.

Ακολούθησε η έκθεση κουκλοθεάτρου «Μάκης Μουρελάτος – Ο Λαξευτής των Μορφών» του Γεράσιμου Μουρελάτου (9–20 Φεβρουαρίου 2026), με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται παρουσία πλήθους επισκεπτών και με ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά, μετατρέποντας τη Βίλα Κόλλα σε ζωντανό σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την πόλη.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου η παιδική θεατρική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό», σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού αποτελώντας μια ξεχωριστή γιορτή μουσικής και συλλογικής έκφρασης με τη συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Οι καρναβαλικές δράσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση του άρματος του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο κατασκευάστηκε από το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων και συμμετείχε στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, συνοδευόμενο από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνει τη στρατηγική του επιλογή για ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Με οδηγό την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η γνώση και ο πολιτισμός μπορούν να συμπορεύονται με τη χαρά, τη μουσική και τη γιορτή.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
Με αφετηρία τη φετινή επιτυχία, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Καρναβάλι, με ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα διευρύνουν περαιτέρω το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία.

Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ