Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026, επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ενεργό και εξωστρεφή ρόλο του Ιδρύματος στον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και υλοποιήθηκε με ευθύνη και συντονισμό της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κας. Ελένης Αλμπάνη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Βίλα Κόλλα, στο Κουκούλι, με τις δράσεις της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», όπου παιδιά και οικογένειες συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες που συνέδεσαν τη γνώση με το παιχνίδι.

Ακολούθησε η έκθεση κουκλοθεάτρου «Μάκης Μουρελάτος – Ο Λαξευτής των Μορφών» του Γεράσιμου Μουρελάτου (9–20 Φεβρουαρίου 2026), με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται παρουσία πλήθους επισκεπτών και με ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά, μετατρέποντας τη Βίλα Κόλλα σε ζωντανό σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την πόλη.

Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου η παιδική θεατρική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό», σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού αποτελώντας μια ξεχωριστή γιορτή μουσικής και συλλογικής έκφρασης με τη συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Οι καρναβαλικές δράσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση του άρματος του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο κατασκευάστηκε από το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων και συμμετείχε στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, συνοδευόμενο από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνει τη στρατηγική του επιλογή για ουσιαστική διασύνδεση με την κοινωνία, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Με οδηγό την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η γνώση και ο πολιτισμός μπορούν να συμπορεύονται με τη χαρά, τη μουσική και τη γιορτή.



Με αφετηρία τη φετινή επιτυχία, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Καρναβάλι, με ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα διευρύνουν περαιτέρω το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία.

