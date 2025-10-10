Δυνατό φιλικό τεστ για τον Ερμή στην Πετρούπολη

Δυνατό φιλικό τεστ για τον Ερμή στην Πετρούπολη
10 Οκτ. 2025 12:53
Pelop News

Ένα πολύ δυνατό φιλικό έδωσε χθες η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών η οποία αντιμετώπισε εκτός έδρας, την Πετρούπολη η οποία έφτασε στη νίκη με 3-1.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα ,δίνοντας χρόνο σε όλους τους παίχτες.

Συνέχεια στα φιλικά για την ομάδα του Ερμή ,μια βδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι το Σάββατο (11/10) στο κλειστό «Κ.Πετροπουλος», όπου θα υποδεχθεί την ομάδα της Πετρούπολης.

Θα είναι μια ακόμη ,τελευταία ίσως ,ευκαιρία να έχουν αγωνιστικό χρόνο όλοι οι παίχτες και για τους προπονητές να  έχουν περισσότερο χρόνο για δοκιμές.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ερμή ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σάββατο 18 Οκτωβρίου σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα του Α.Ο. Αιγιαλέων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ