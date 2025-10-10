Δυνατό φιλικό τεστ για τον Ερμή στην Πετρούπολη

Ένα πολύ δυνατό φιλικό έδωσε χθες η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών η οποία αντιμετώπισε εκτός έδρας, την Πετρούπολη η οποία έφτασε στη νίκη με 3-1.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα ,δίνοντας χρόνο σε όλους τους παίχτες.

Συνέχεια στα φιλικά για την ομάδα του Ερμή ,μια βδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι το Σάββατο (11/10) στο κλειστό «Κ.Πετροπουλος», όπου θα υποδεχθεί την ομάδα της Πετρούπολης.

Θα είναι μια ακόμη ,τελευταία ίσως ,ευκαιρία να έχουν αγωνιστικό χρόνο όλοι οι παίχτες και για τους προπονητές να έχουν περισσότερο χρόνο για δοκιμές.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ερμή ξεκινάει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σάββατο 18 Οκτωβρίου σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα του Α.Ο. Αιγιαλέων.

