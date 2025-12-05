Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (5/12/2025) στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη δυτική Κρήτη και τα Αντικύθηρα.

Ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ – σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του στις 5:49 μ.μ. της Παρασκευής.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 77 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και δυτικά της Κρήτης.

Το δε εστιακό βάθος είναι στα 23,9 χιλιόμετρα.

